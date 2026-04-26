Un profesor deja claro si los padres pueden pedir una copia de los exámenes: para tener muy en cuenta

Juanma es profesor de Lengua y Literatura y ha dejado claro si los padres pueden pedir realmente a los docentes una copia de los exámenes que hayan realizado sus hijos. Lo ha hecho a través de su cuenta de TikTok (@juanmatelocuenta) y otras redes sociales creadas como canal educativo en las que, mediante el humor y el “desenfado”, da consejos útiles relacionados con la asignatura de la que es experto.

"Cada vez es más frecuente que las familias pidan copia física de los exámenes, pero como profesores, ¿estamos legalmente obligados a aceptárselo?", ha comentado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 29.000 visualizaciones (y subiendo) en menos de 24 horas.

Ha advertido de que hay que ser muy “cuidadosos” para “actuar correctamente” y menciona que la normativa que regula esta circunstancia es la Ley 39/2015 de los Procedimientos Administrativos: "No olvidemos que la evaluación en última instancia es un proceso administrativo y, siguiendo el principio de transparencia, lo normal es acabar dando, pero ojo".

"No se puede entregar el examen de cualquier manera y, desde luego, lo que jamás se debe hacer es entregarlo directamente, así sin más, por las buenas", ha avisado. Ha recomendado, por tanto, informar al centro de la situación y que sea el propio centro el que requiera a la familia una solicitud formal, siendo siempre el centro quien decida cómo y cuándo entregarlo.

La opinión personal de Juanma es que entregar una copia es “lo normal” por cuestiones de transparencia, pero entendiendo que no se puede hacer “de cualquier manera” bajo ningún concepto.

Una medida para mejorar la convivencia de un centro

En un vídeo paralelo también ha hablado sobre una medida que, bien aplicada, cree que mejora "brutalmente" la convivencia de un centro educativo. "Habilitar que en los turnos de guardia, esos compañeros a los que les toca, pasen los 10 primeros minutos en los pasillos controlando esos grupos o aulas en los que el compañero [profesor] que se tiene que incorporar está retrasándose un poco por el motivo que sea, de esa manera evitamos vueltecitas, que se vayan de un aula a otra, dispersión dentro de las propias clases..."