La OCDE lo confirma: los trabajadores pagan ya más impuestos sobre el sueldo que en cualquier momento de la última década, pero España sigue lejos de Bélgica, Francia o Alemania

El informe Taxing Wages de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) señala que, en promedio, el 41,4% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social durante el año 2025.

Esa cifra supera a la media de la OCDE, que se sitúa en el 35,1%. En concreto, la 'cuña fiscal' de España es la décima más elevada de los 38 países de la OCDE. No obstante, sigue lejos de países como Bélgica, Francia o Alemania.

El ranking lo lidera precisamente Bélgica, donde el pago de impuestos y cotizaciones supone un 52,5% del sueldo bruto de los trabajadores solteros y sin hijos. Tal y como destaca Europa Press, Bélgica es el único país en el que los ciudadanos transfieren a la Administración y a la Seguridad Social una suma mayor de su salario bruto de la que reciben en neto.

Por detrás de Bélgica, los países con mayor diferencia entre salario bruto y neto son Alemania, donde se retiene el 49,3%; Francia, con un 47,2%; Austria, con un 47,1%; Italia, con un 45,8% y Eslovenia, con un 45,3%.

Es decir, entre España y los cuatro países que encabezan ese ranking de pago de impuestos por países en la OCDE (Bélgica, Alemania, Francia y Austria) hay una diferencia de al menos cinco puntos porcentuales.

Carga fiscal sobre el sueldo en máximos desde 2016

Una de las principales conclusiones del informe Taxing Wages es que en el año 2025, la carga fiscal promedia sobre el sueldo para el trabajador soltero sin hijos de la OCDE alcanzó su nivel más alto desde 2016.

Por lo tanto, los trabajadores de los países de la OCDE pagaron en 2025, de media, más impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social que en cualquier otro momento de la última década.

Por otro lado, el informe indica que el coste laboral medio se situó en 62.925 euros en el conjunto de la OCDE. La cifra más alta corresponde a Alemania, con 96.502 euros y la más baja a Colombia, con 17.444 euros. España, con 63.800 euros, se encuentra en el puesto 19 de los 38 países analizados.