Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: "Si un niño rechaza un juguete tras otro te está dando un mensaje claro, 'o lo que yo quiero o nada'"

Si tienes hijos entre las edades de 1 y 3 años probablemente estés atravesando junto a él la etapa donde expresan su frustración con rabietas. Caracterizadas por esos quejidos, llantos, gritos, chillidos, patadas o golpes que pueden ser frustrantes e incluso suponer un apuro, sobre todo si ocurre en público.

Pero no te preocupes, es normal y todos los niños pasan por esa fase aunque no todos de la misma forma. Aunque forme parte del desarrollo de un niño hay quienes las tienen muy a menudo y otros más de vez en cuando.

se trata de un proceso natural del desarrollo. A estas edades, los niños aún están aprendiendo a comunicarse y no siempre cuentan con las herramientas lingüísticas necesarias para expresar lo que sienten o necesitan. Por eso, recurren a estas explosiones emocionales cuando están cansados, hambrientos o simplemente no consiguen lo que desean.

¿Qué hacer en caso de rabieta?

Mientras tanto, como padre o madre que está intentando sobrellevar este comportamiento el prestigioso doctor en Psicología de la Salud y neuropsicólogo, Álvaro Bilbao, ha advertido en sus redes sociales de un error frecuente en la crianza durante las rabietas y ha explicado cómo gestionarlas sin reforzar conductas negativas.

"Cada vez que le presentas otro juguete y otro y otro más, le estás enseñando que resistir y enfadarse más fuerte le ofrece nuevas posibilidades", advierte el experto. Y es que es posible que los niños exploten porque no pueden tener algo que desean o no pueden lograr que alguien haga lo que ellos quieren.

Según Bilbao, este comportamiento no es casual, sino una forma de intentar imponer su voluntad. En muchos casos, los niños buscan conseguir algo concreto —un objeto, atención o una acción— y no aceptan alternativas.

El error que cometen muchos padres

Ante una rabieta, es frecuente que los adultos intenten calmar al niño ofreciéndole distintas opciones: otro juguete, otra actividad o incluso recompensas. Sin embargo, esta estrategia puede ser contraproducente. "Cada vez que le presentas otro juguete, le estás enseñando que resistir y enfadarse más fuerte le ofrece nuevas posibilidades", advierte Bilbao.

Es decir, el niño aprende que cuanto más insiste o más intensa es su reacción, más cerca está de conseguir lo que quiere. Esto puede generar una dinámica de "lucha de poder" que refuerza las rabietas en lugar de reducirlas.

Cómo actuar ante una rabieta

El experto propone un enfoque diferente, basado en la comprensión y la firmeza. En lugar de seguir ofreciendo alternativas, recomienda aceptar la decisión del niño en ese momento. "Deja de ofrecer opciones porque solo le estás confundiendo y haciendo que se ponga peor", señala.

Además, insiste en la importancia que tiene no dar demasiadas explicaciones al menor o intentos constantes de consuelo durante el pico de la rabieta. En ese momento, el niño está saturado y no está en condiciones de razonar.

Una de las claves que propone Bilbao es acompañar emocionalmente al niño sin ceder a sus exigencias. Esto implica mantenerse cerca, sin abandonar, pero permitiendo que el menor gestione su frustración. "Déjale el tiempo que necesita para transitar su emoción. Así aprenderá que puede encontrar la calma en su interior", explica.

Aprender a gestionar la frustración

Las rabietas están estrechamente relacionadas con el deseo de independencia propio de esta etapa. Los niños quieren decidir y controlar su entorno, pero aún no tienen la capacidad para hacerlo, lo que genera frustración.

Con el tiempo, y a medida que desarrollan el lenguaje y el autocontrol, estas conductas tienden a disminuir. Aprenden a expresar sus emociones de forma más adecuada y a tolerar mejor los límites.