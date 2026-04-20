Qué contorno de ojos utilizar en función del tipo de ojera o necesidad

Cuidarse y utilizar los productos cosméticos indicados es fundamental para mantener la piel del rostro sana y radiante, pero hay ciertas zonas que son más frágiles y que necesitan un cuidado mayor para mantenerse. Una de ellas es la piel del contorno del ojo, que es más frágil y tiende a deshidratarse con mayor facilidad.

Por eso los signos del cansancio o del envejecimiento se hacen notar de más rápido y los cuidados necesitan ser más específicos para que la zona no se resienta. Tal y como explica la farmacéutica Celia Martínez, conocida en redes como @theporefectskin, apunta que es necesario fijarse en los ingredientes de los productos para utilizar un cosmético adecuado para cada necesidad.

Lo primero que hay que tener en cuenta según la farmacéutica es el tipo de ojera, que puede ser vascular o pigmentada. Las primeras se identifican porque suelen ser azuladas, mientras que las segundas suelen presentar un tono marrón o grisáceo.

¿Cómo tratarlas? Según Martínez, las ojeras vasculares "necesitan contornos fresquitos que estimulen la microcirculación y lleven ingredientes como la cafeína, la vitamina K, el té verde, el ruscus y el ácido tranexámico". Por eso, es recomendable fijarse antes de adquirir un producto y asegurarse de que lleva alguno de estos activos.

En segundo lugar, las ojeras pigmentadas "necesitan activos como la vitamina C, la niacinamida, el retinol y todos los despigmentantes" ya que se originan por una acumulación de melanina.

Cómo tratar las patas de gallo, líneas de expresión o bolsas

El color de la ojera no es el único indicador que deja ver que la zona de los párpados se está dañando, sino que también pueden aparecer signos de envejecimiento como patas de gallo o líneas de expresión, además de bolsas que pueden estar relacionadas con problemas de circulación o retención de líquidos.

Martínez explica que para tratar las bolsas es recomendable utilizar contornos ligeros y de efecto frío, además de fijarse en que tengan algunos de estos activos: cafeína, vitamina K, polifenoles de uva, arnica o gingko biloba.

¿Las patas de gallo y líneas de expresión tienen solución? Sí, especialmente si están causadas por deshidratación. Por eso la farmacéutica recomienda utilizar productos como péptidos, ceramidas o escualano además de retinoides o bakuchiol.