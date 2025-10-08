TAG Heuer y New Balance crean el reloj perfecto para quienes superan los límites y viven con propósito 

Cuando dos titanes se unen, nada puede salir mal. Esto es lo que ha ocurrido con la marca suiza de relojes de lujo TAG Heuer y la firma deportiva New Balance, que han anunciado una colaboración que ha dado como resultado el TAG Heuer Connected Calibre E5 40MM x New Balance Edition y las zapatillas de running FuelCell SuperComp Elite v5. De este modo, se aúnan la visión compartida de TAG Heuer y New Balance en cuanto a rendimiento, tecnología y precisión, fusionando la experiencia relojera de la firma suiza con el conocimiento del running de New Balance.

La colección TAG Heuer Connected busca crear un instrumento de precisión digno del legado vanguardista de TAG Heuer perfecto para los que exigen el máximo rendimiento en su vida. En cada generación se ha aplicado la experiencia de la marca relojería, donde por supuesto hay una enorme precisión en cada detalle, ya sea digital o mecánico. Ahora que ha llegado la quinta generación del Connected Watch, TAG Heuer lleva su visión de la artesanía conectada a un nuevo nivel de refinamiento técnico.

El Calibre E5 funciona con el sistema operativo TAG Heuer OS, con una interfaz optimizada y altamente receptiva muy precisa y que al mismo tiempo es sencilla. La navegación es más intuitiva, las imágenes son más nítidas y el rendimiento ofrece una experiencia digital fluida.

Vista del TAG Heuer Connected Calibre E5 40MM x New Balance Edition. Tag Heuer

La conectividad es más rápida, mientras que el emparejamiento con otros dispositivos es casi instantáneo y la compatibilidad con iOS garantiza la integración en todos los ecosistemas digitales sin que se vea comprometido el rendimiento. A ello se unen las pulidas funciones para el cuidado de la salud, con una visión más profunda del rendimiento físico y la recuperación.

Este dispositivo se encarga de la monitorización de la frecuencia cardíaca, seguimiento de la actividad en tiempo real y una serie de herramientas en constante evolución diseñadas para favorecer el bienestar general. A ello se une una mayor duración de la batería. Este modelo de reloj está pensado para quienes quieren mejorar su forma física, controlar sus constantes vitales y encontrar su ritmo a través de la carrera.

El TAG Heuer Connected Calibre E5 40MM x New Balance Edition combina la precisión suiza con la cultura del running de una forma moderna y accesible. La caja de 40 mm está fabricada en titanio de grado 2 con revestimiento DLC negro. Ligero pero robusto, está diseñado para soportar el entrenamiento diario sin renunciar a la comodidad en la muñeca. Su acabado arenado le confiere un aspecto moderno y deportivo, y es resistente a los arañazos y a los reflejos, por lo que es ideal para cualquier entorno.

La esfera presenta una nueva escala de 0 a 100 que se sincroniza con las métricas de entrenamiento de la aplicación, y ofrece a los corredores información clara e inmediata sobre su esfuerzo. El logotipo de New Balance grabado en el fondo de la caja completa el diseño, haciendo un sutil guiño al enfoque compartido de ambas marcas en la precisión y la excelencia atlética.

Detalle de la correa del TAG Heuer Connected Calibre E5 40MM x New Balance Edition. TAG Heuer

La colaboración también se extiende al desarrollo del diseño de la correa. Los ingenieros de TAG Heuer trabajaron en estrecha colaboración con especialistas para presentar el sistema patentado Cushion Comfort System para la correa, una primicia para TAG Heuer. Este sistema combina una base de goma flexible con un tejido de alta tecnología en la plantilla, ofreciendo comodidad, durabilidad y un aspecto claramente moderno. Cada reloj incluye una segunda correa, una opción integrada de marca compartida con el logotipo de New Balance bordado. Esta correa está diseñada para proporcionar seguridad y ajuste durante las sesiones más exigentes.

La selección de colores ha recibido la misma meticulosa atención al detalle. El intenso tono violeta se inspira en el púrpura inglés y combina con las zapatillas New Balance FuelCell SuperComp Elite v5, creadas para este lanzamiento. Diseñadas para la competición, estas zapatillas están pensadas para quienes buscan superar los límites y alcanzar su mejor tiempo. Su diseño ultraligero incorpora una placa de fibra de carbono y una entresuela de PEBA ultrarreactiva, que ofrece el máximo apoyo a los corredores cuando cada segundo cuenta.

Las New Balance Fuelcell SuperComp Elite V5 tienen una suela suave y un soporte neutro con una caída de talón a dedo de 8 mm. Cuentan con una parte superior de malla, una lengüeta diseñada para ofrecer comodidad, una tecnología de entresuela FuelCell que proporciona un retorno de energía explosiva y una suela de goma duradera que ofrece una tracción superior.

Cada par viene en un embalaje de marca compartida con detalles personalizados, como un choque de marca de etiqueta, que completan un diseño que conecta la muñeca a través de un lenguaje visual unificado. Esta edición especial se lanzará en una carrera en cantidades limitadas en todo el mundo. Reloj y zapatillas se venden por separado.

El reloj TAG Heuer Connected Calibre E5 40MM x New Balance Edition. TAG Heuer

Para reforzar aún más esta colaboración, TAG Heuer y New Balance colaboraron estrechamente para ofrecer una experiencia de entrenamiento adaptada a los corredores más apasionados. En su lanzamiento, el reloj ofrecerá seis planes de carrera exclusivos de New Balance, diseñados para una amplia gama de objetivos, desde los básicos hasta los más avanzados, como dominar el maratón. Las opciones incluyen el primer reto de 10 km, de 5 km a media maratón, preparación para la media maratón y más, por lo que hay un programa para cada ambición.

La configuración se inicia en la aplicación TAG Heuer Connected, donde los corredores seleccionan su plan y reciben una hoja de ruta clara semana a semana. Una vez elegido el plan, todos los datos se sincronizan con el reloj, por lo que los atletas pueden entrenar sin necesidad de llevar el teléfono.

En la muñeca, la experiencia está diseñada para ser clara y motivadora. Las sesiones guiadas muestran pantallas intersticiales paso a paso con una legibilidad mejorada para su uso en exteriores. Funciones como Chasing Diamonds ayudan a los corredores a mantener el ritmo ideal mediante indicaciones visuales, mientras que la pantalla de cuenta regresiva ofrece una guía sencilla sobre los intervalos y la distancia restante. Los temporizadores de calentamiento, la información sobre el ritmo con código de colores y las instrucciones en tiempo real mantienen a los usuarios concentrados durante cada sesión. Tras cada carrera, los entrenamientos se cargan automáticamente en la aplicación para hacer un seguimiento detallado del progreso semana a semana, lo que ayuda a los corredores a ser constantes y a ver su evolución con el tiempo.

El reloj cuenta con personalización visual con esferas especiales creadas para esta edición. La colección apuesta por los tonos morados y grises, pero destacan tres esferas que ofrecen opciones para cambiar de estilo según la ocasión. Lo tienes en Casual, que muestra una elegancia minimalista, Balance, con un panel de control para corredores con gran cantidad de datos y Reskin, que actualiza el look clásico con los colores de la colaboración.