Un experto alerta sobre la nueva moda de lavar la lavadora con esta pastilla: "Bajo tu propia responsabilidad"

En las redes sociales se ha vuelto viral un nuevo “truco de limpieza” que promete dejar la lavadora como nueva. Se trata de colocar una pastilla de lavavajillas en el tambor y programar un ciclo a 90 grados.

El vídeo, que muestra cómo el agua se tiñe de marrón al final del lavado, ha convencido a miles de usuarios de que este método elimina la suciedad acumulada. Sin embargo, los expertos advierten que este popular consejo puede no ser tan inocente como parece.

Según explicó My Home Book, que consultó a especialistas en limpieza doméstica, el método consiste en poner un lavado sin ropa, sustituyendo el detergente habitual por una pastilla para lavavajillas. A simple vista, el resultado parece eficaz: el agua marrón da la impresión de haber eliminado residuos del interior del tambor. Pero ¿realmente funciona o puede dañar la lavadora?

No se recomienda

El experto Bernd Glassl, de la Asociación Alemana de Cosméticos, Artículos de Tocador, Perfumería y Detergentes, advierte: “Por lo general, no recomendamos el uso de productos contrarios a su propósito previsto. Quien lo haga, lo hace bajo su propia responsabilidad”. En este sentido, también desaconseja el uso de vinagre para limpiar la lavadora, ya que “al ser un ácido volátil, puede dañar las piezas metálicas y plásticas del aparato”.

Pese a ello, Glassl reconoce que un ciclo sin ropa con una pastilla de lavavajillas no debería causar daños graves, siempre que no se abuse del método. Sin embargo, recuerda que los detergentes de lavavajillas y los de ropa, aunque comparten agentes blanqueadores a base de oxígeno, contienen fragancias e ingredientes muy diferentes. Los detergentes de lavavajillas no están pensados para dejar perfume, mientras que los de ropa sí, por lo que el efecto final podría no ser el deseado.

¿De dónde sale el “agua marrón”?

En muchos vídeos virales, el agua del tambor se tiñe de un tono marrón oscuro tras el ciclo de lavado. Según el experto, esto no necesariamente significa que la pastilla haya “limpiado” la máquina, sino que el color puede deberse a residuos acumulados por sobredosificación de detergente o restos antiguos. “Si el detergente se usa correctamente, no debería formarse ese lodo marrón”, aclaró.

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) recuerda que existen métodos más seguros y eficaces para mantener limpia la lavadora: hacer limpiezas internas al menos cuatro veces al año, revisar la goma, el filtro y el cajetín, y realizar un ciclo vacío a 60 ºC con productos limpiamáquinas específicos. Además, aconseja secar bien las juntas tras cada lavado para evitar moho y malos olores.