Muchos meten en la lavadora sus vaqueros a menudo y los expertos en limpieza vienen a corregir: "Ahorras agua y hace que los jeans luzcan más bonitos"

El pantalón vaquero es una prenda que no suele faltar en ningún armario por su gran versatilidad y comodidad para el día a a día. Normalmente los echamos a lavadora sin darle más vueltas, aunque a veces se debate sobre si es necesario lavarlos tan a menudo. De hecho el movimiento denominado no wash aboga por lavar esta prenda con menos frecuencia para reducir el consumo de agua y la contaminación.

Aunque podrías considerarlo como algo antihigiénico, sus defensores defienden intentar pasar el mayor tiempo posible sin lavar los vaqueros, algo que no debería provocar ningún problema, siempre y cuando se cuiden adecuadamente, según ha informado la revista especializada en decoración El Mueble.

Este movimiento ha llegado al punto de crear una competición impulsada por el canadiense Bryan Szabo, autor del libro The Rebel’s Wardrobe (El armario del rebelde) y fundador de la comunidad Indigo Invitational. Esta busca que los participantes usen solo un par de vaqueros durante un año para mostrar el desgaste natural de la prenda.

"El enemigo es la lavadora", aseguran, ya que defienden que al lavar esta prenda con frecuencia en este electrodoméstico se debilitan progresivamente las fibras, afectando a su color y durabilidad. Así, reducir la frecuencia de lavado "ahorra un montón de agua, lo que hace que los jeans luzcan más bonitos".

Frente a la lavadora, para contrarrestar el mal olor sugieren otras acciones como dejarlos al sol. Esto se debe, según aseguran, a que los rayos ultravioletas ayudan a eliminar las bacterias y olores sin necesidad de lavarlos con agua, preservando el color y la forma original durante más tiempo. También proponen que sea el viento el que se encargue de eliminar los olores dejándolos ventilando durante la noche.