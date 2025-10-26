Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un fisioterapeuta señala que limpiar la casa regularmente podría estar matando tus pulmones
Podría tener efectos similares a fumar 20 cigarrillos al día.

Una persona limpiando con varios productosGetty Images

Para muchas personas, mantener el hogar limpio y ordenado es una meta diaria que va mucho más allá de una simple tarea doméstica, se convierte en un símbolo de tranquilidad, bienestar y salud. De hecho, un entorno impecable transmite la sensación de control y armonía, y la idea de que, si no hay polvo ni suciedad, tampoco hay bacterias ni riesgos para la salud.

Esta búsqueda de limpieza perfecta puede llegar incluso a convertirse en una pequeña obsesión, motivada por el deseo de proteger a la familia y disfrutar de un espacio agradable. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, en ocasiones, esa misma rutina de limpieza que promete salud y frescura podría estar dañando el cuerpo, especialmente los pulmones.

Según publicó el fisioterapeuta @tu.fisio.teo en su cuenta de Tiktok, limpiar la casa con productos químicos de forma habitual podría estar afectando gravemente la salud pulmonar. Aunque a primera vista parezca una exageración, la afirmación se apoya en un estudio científico realizado por investigadores de la Universidad de Bergen (Noruega) y publicado en la American Thoracic Society, que asocia la limpieza doméstica frecuente con un deterioro acelerado de la función pulmonar.

Como fumar un paquete diario

El estudio —titulado “Limpieza en el hogar y el trabajo en relación con el deterioro de la función pulmonar y la obstrucción de las vías respiratorias”— analizó los datos de más de 6.000 hombres y mujeres a lo largo de 20 años. Los participantes formaron parte de la Encuesta de Salud Respiratoria de la Unión Europea (ECRHS), lo que permitió observar cómo el uso prolongado de productos de limpieza afectaba la salud respiratoria con el paso del tiempo.

Los resultados señalaron que las mujeres que limpiaban su hogar al menos una vez por semana o trabajaban como limpiadoras profesionales mostraron una disminución significativa de su capacidad pulmonar. Según los investigadores, este deterioro puede compararse con fumar 20 cigarrillos al día durante una o dos décadas.

En contraste, el mismo efecto no se observó en los hombres, lo que los científicos atribuyen a que menos varones realizan tareas de limpieza doméstica o trabajan en este sector. 

Precaución con los productos

Sin embargo, esto no significa que los hombres sean inmunes a los efectos tóxicos, de hecho, los autores subrayan que los efectos pueden extenderse a cualquier persona expuesta de forma constante a aerosoles o detergentes agresivos.

Además, el fisioterapeuta @tu.fisio.teo enfatizó la importancia de proteger las vías respiratorias mientras se limpia, recomendando ventilar los espacios y reducir al mínimo el uso de químicos y priorizar el uso del agua para limpiar. 

