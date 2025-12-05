Dos países europeos unen fuerzas y preparan una flota conjunta para cazar submarinos rusos

Reino Unido y Noruega han alcanzado un acuerdo de defensa con el objetivo de mantener protegidas sus fronteras frente a posibles agresiones por parte de Moscú, así como sus infraestructuras críticas. Dicho pacto recoge, entre otras cuestiones, que los dos países operen una flota conjunta de 13 fragatas de fabricación británica que monitorizaran la actividad naval rusa.

La medida llega después de que el Ministerio de Defensa británico informase de un aumento del 30% en los avistamientos de buques rusos en aguas próximas al Reino Unido en apenas dos años, como ocurrió con el buque espía Yantar, enviado por el Kremlin al Mar del Norte y detectado por la Marina Real Británica.

Cabe destacar que la alianza entre estos dos países no es nueva. Ya el pasado septiembre Noruega informó de la compra de cinco fragatas británicas Tipo 26 por un valor de 10.000 millones de libras. "En estos momentos de profunda inestabilidad global, con el creciente número de buques rusos detectados en nuestras aguas, debemos colaborar con nuestros socios internacionales para proteger nuestra seguridad nacional", señaló el primer ministro británico, Keir Starmer.

"Este acuerdo histórico con Noruega refuerza nuestra capacidad para proteger nuestras fronteras y la infraestructura crítica de la que dependen nuestras nacionales", agregó el líder británico, quien quiso destacar el valor del pacto alcanzado entre ambas naciones. Se espera que el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, mantenga una reunión en Reino Unido para firmar este acuerdo.

La guerra de Ucrania, que el próximo febrero cumplirá los cuatro años de duración, ha provocado un gran número de bajas humanas en ambos bandos. Desde el 24 de febrero de 2022 al 20 de noviembre de 2025 al menos 149.241 soldados rusos han muerto en combate. Mientras tanto, en el bando ucraniano se estiman entre unas 60.000 y 100.000 bajas, según The Economist.