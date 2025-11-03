Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una psicóloga tiene claro la ciudad española que debes visitar si buscas un chute de dopamina, la hormona del placer
Una psicóloga tiene claro la ciudad española que debes visitar si buscas un chute de dopamina, la hormona del placer

Una experiencia para el cuerpo y la mente

Vista aérea del horizonte de Cádiz, en Andalucía, España.TONO BALAGUER

Cádiz, conocida popularmente como la tacita de plata, enamora por sus playas doradas, su historia milenaria y su ambiente alegre. Además, puede tener un impacto positivo en nuestro bienestar mental. Así lo afirma la psicóloga Lourdes Marín, quien sostiene que viajar a esta ciudad “estimula la dopamina, la hormona del placer”, y ayuda a mejorar el estado de ánimo.

En una intervención reciente en el programa “Salud al Día” de Canal Sur, Marín explicó que visitar Cádiz en cualquier época del año puede convertirse en una experiencia terapéutica. “Te invito a que visites durante todo el año esta ciudad que nos brinda innumerables oportunidades para cuidar de nuestra salud física y emocional y disfrutar de la belleza del mar, de la ciudad y de la naturaleza”, aseguró.

La psicóloga, subraya que la combinación de luz, mar y ritmo de vida gaditano genera un entorno ideal para activar los mecanismos de recompensa del cerebro. “Cádiz nos ofrece la estimulación de la dopamina, la hormona del placer. Su historia, su gastronomía y su gente hacen que sintamos un gran estado de felicidad”, explicó.

Una ciudad con historia y energía positiva

Situada en la costa suroeste de España, Cádiz es una de las ciudades más antiguas de Europa, con más de 3.000 años de historia. Fundada por los fenicios, ha sido testigo del paso de romanos, árabes y castellanos, dejando tras de sí un patrimonio monumental y una arquitectura inconfundible.

Sus impresionantes playas naturales, su rica gastronomía y su carácter alegre la han convertido en uno de los destinos más auténticos de España. “Es una ciudad mágica que tiene la capacidad de ofrecernos belleza y bienestar a partes iguales”, comenta Marín.

Los rincones que recomienda la psicóloga

Durante su intervención, Lourdes Marín quiso destacar algunos de los lugares que —según ella— todo visitante debería conocer para experimentar ese “chute de dopamina” del que habla.

En primer lugar, la Torre Tavira, uno de los puntos más altos de la ciudad, desde donde se pueden contemplar vistas panorámicas espectaculares del casco histórico y del océano Atlántico. Otro lugar imprescindible es el Mercado Central de Abastos, un punto de encuentro entre tradición, gastronomía y vida local. Allí, los visitantes pueden degustar mariscos frescos, platos típicos y, sobre todo, sentir la energía y el carácter alegre de los gaditanos, algo que también contribuye al bienestar emocional.

