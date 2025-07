Marián Rojas, psicóloga: "Cuando la mente está tranquila, el cuerpo también lo está"

Dormir bien es necesario. Para tener salud física y mental: de ahí que la relación entre mente y cuerpo sea algo que hay que cuidar sí o sí.

Así lo pone de relieve la psicóloga que triunfa en redes, Marian Rojas Estapé, que destaca cómo el estrés, la ansiedad y las preocupaciones afectan profundamente nuestra calidad de sueño: "Si el cansancio es emocional, lo que nos quita energía no es el cuerpo, sino la mente. La serenidad es fundamental para un buen descanso".

Por ello, pone muchísimo hincapié en que hay que lograr un rutina es fundamental para mejorar la calidad del descanso. Así, aconseja acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana: "Esto regula el reloj biológico y facilita que el cuerpo se prepare de manera adecuada para dormir. Cuando establecemos un horario regular para acostarnos, el cuerpo se adapta y sabemos cuándo es el momento adecuado para descansar”, sentencia en su vídeo.

Llegados a este punto, esta experta da un consejo que seguro conoces bien ya: el de la desconexión digital. Acostarnos en un entorno libre de pantallas y luces que, aunque no lo sepamos, estén sobrestimulando nuestra mente es clave. Salir del bucle en el que entra nuesta mente cuando navega por redes sociales o lee textos e informaciones que, aunque creamos que no, pueden alterarnos, es básico para un descanso pleno.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), un 48% de la población adulta no tiene sueño de calidad y el 54% de la población adulta española duerme menos de las horas recomendadas. Además, uno de cada tres adultos españoles se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. Por otra parte, en el caso de los niños y adolescentes, la SEN calcula que el 25% de la población infantil no tiene un sueño de calidad y que solo el 30% de los niños mayores de 11 años duermen el número adecuado de horas.