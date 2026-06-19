Pedro Sánchez desata las risas de los periodistas en Bruselas tras responder a una pregunta "en clave nacional"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa desde Bruselas tras tras la reunión del Consejo Europeo. Una comparecencia donde ha anunciado que presentarán los presupuestos en 2026 y que habrá elecciones en 2027.

Asimismo, Pedro Sánchez también ha trasladado su confianza a José Luis Rodríguez Zapatero después de que este compareciera en la Audiencia Nacional. "Manifiesto mi empatía hacia él por una situación difícil tras la imputación de sus hijas", ha añadido.

La nota de color la ha puesto al contestar a una de las preguntas de uno de los periodistas, desatando las risas de muchos de los allí presentes. "Una segunda pregunta en clave nacional porque escuchándolo ayer nos surgió una duda...", le han planteado.

"Eso me pasa por responder a hipótesis", ha contestado el líder del Ejecutivo. Una respuesta de la que él mismo se ha reído. Con una amplia sonrisa, Pedro Sánchez ha escuchado la pregunta que a continuación le ha lanzado el mismo periodista.

"Creo que imagina que sabe por dónde voy, pero le vuelvo a formular la pregunta: ¿si usted presenta los presupuestos generales del estado, y esos presupuestos caen, usted convocará automáticamente elecciones generales como le pide el PNV", le han cuestionado.

Finalmente, Pedro Sánchez ha despachado la pregunta diciendo "me pasa por haceros caso". No obstante, ha dejado claro que las elecciones serán en 2027; una afirmación que ha reiterado ya en varias ocasiones pese a la posibilidad de un adelanto electoral.

En clave internacional

Durante su intervención, Pedro Sánchez defendió la posición de España frente a las críticas de varios socios por la regularización masiva de migrantes, una medida que, sostuvo, responde a criterios de justicia social y de integración, rechazando al mismo tiempo la creación de centros de deportación en terceros países por considerarlos contrarios a los derechos humanos.

En el plano europeo, Sánchez subrayó también la necesidad de mantener un presupuesto de la UE "ambicioso", plantando cara a los intentos de recorte y alineándose con el bloque de países que reclaman reforzar las políticas de cohesión y agrícolas.

El jefe del Ejecutivo apostó además por una estrategia de diálogo en asuntos comerciales, especialmente con China, frente a posiciones más duras dentro de la Unión, y defendió el papel de Europa como actor equilibrado en un contexto internacional de crecientes tensiones económicas.