Francisco se pronuncia en una clara sentencia sobre el nuevo disco de Rosalía y va un paso más allá que nadie hasta ahora

Francisco está de vuelta. A sus 66 años y después de pasar un tiempo fuera de los escenarios por una insuficiencia respiratoria grave a principios de 2025, el cantante valenciano ha sacado un nuevo disco llamado De cobardes no hablarán.

Este miércoles en el Museo Chicote, en pleno centro de Madrid, el artista ha atendido a los medios de comunicación y ha cantado dos temas, uno de su disco y una versión del Aleluya de Leonard Cohen.

Poco después, en una entrevista con El HuffPost, Francisco, muy emocionado por la acogida de los medios, ha hablado de Lux, el nuevo disco de Rosalía y, al igual que Raphael y otros artistas, sólo ha tenido buenas palabras.

"Me alegro mucho y tengo que darle la enhorabuena. El hacer llegar a la gente joven música con calidad, como lo ha hecho Rosalía, la música clásica con el pop, esa fusión. Me parece genial. A ver si vamos olvidando un poco el reguetón",

Ha añadido el cantante que él creía que el reguetón iba a durar poco "pero ha estado más de lo debido". "Espero que esto ayude a que tomen más interés los jóvenes porque si escuchan esto por la radio... todo es educación en la vida. Si tú a los jovencitos, o mis nietos, se han criado con 18-20 años escuchando reguetón, no conocen otro tipo de música. Yo les hago carpetas de música de Queen, Los Rolling, Leonard Cohen, infinidad de artistas, de Joe Bonamassa, Blues, Jazz...".

Sobre qué le ponen a él sus nietos ha dicho que el pequeño, cuando tenía cinco años, le puso Tacones Rojos de Sebastián Yatra y le gustó: "Con cinco años me dice es Sebastián Yatra, que no te enteras. Y digo, pues no lo conozco. Y dice sí, esta canción está sonando en todas las radios, mis amigos la oyen todos. Y mira, no la conocía pero me gusta. Y me dice 'no me extraña que te escuche la gente mayor".