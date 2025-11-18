Raphael escucha el nuevo disco de Rosalía y es más tajante que nadie hasta la fecha: "Tengo que decirlo..." 

Raphael ha sido uno de los últimos artistas en hablar alto y claro de Lux, el nuevo trabajo de Rosalía. La artista catalana se ha consagrado como una de las cantantes revelación, no sólo de España, de todo el mundo, y tanto su disco como su forma de promocionarlo se estudiará en un futuro en las escuelas de marketing.

Ana Belén, Risto Mejide, Miguel Ríos, Ramón Arangüena, Pedro Ruiz, Victor Manuel y hasta Pedro Sánchez se han pronunciado sobre Lux, un disco donde Rosalía canta en 13 idiomas y donde hay ya canciones como Berghain o La Perla —que ha cantado hasta Jimmy Fallon en The Tonight Show de la NBC— que están causando sensación.

Si hay una persona que sabe de lo que habla en lo referente a la música es Raphael. El artista jienense ha vendido más de 70 millones de álbumes en hasta 7 idiomas, ha actuado en en la sala grande del Madison Square Garden, en Nueva York y tiene un hito al alcance de muy pocos artistas de la historia de la música: en 1982 recibió un disco de uranio por vender más de 50 millones de discos durante su carrera musical.

Para Raphael es "fascinante"

En una entrevista con Heraldo a cuenta de su próxima actuación en Zaragoza, Raphael ha mostrado su entusiasmo con Lux y ha reconocido que lo ha escuchado y que le parece un trabajo "fascinante".

"Sí, he podido escuchar Lux y tengo que decirlo... me parece un trabajo fascinante, muy ambicioso y personal", ha empezado diciendo el artista, de 82 años, que vuelve a los escenarios tras un año de parón a cuenta de un linfoma cerebral primario diagnosticado en diciembre de 2024 que le causó un accidente cerebrovascular y le obligó a cancelar conciertos.

"Es un disco que mezcla lo sinfónico y lo experimental, y eso me interesa mucho porque demuestra que sigue habiendo artistas jóvenes dispuestos a arriesgar con formatos diferentes y fuera de los patrones más obvios. Bravo por su talento y valentía", ha dicho al citado medio.