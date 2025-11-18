Termina su entrevista de 10 minutos con Rosalía y el gesto de la cantante con la periodista da la vuelta al mundo

El mes de noviembre será recordado por muchos como el mes Rosalía. El mes en el que la cantante dio a conocer Lux, su nuevo disco, y fue noticia por todo el mundo por sus letras, sus entrevistas y su nueva espiritualidad.

En redes sociales cualquier gesto o detalle de la artista catalana, para bien o para mal, se viraliza y en los últimos días ha dado que hablar lo que hizo en una entrevista que en principio iba a durar 10 minutos.

"Ah pero espérate vamos a hacerla más larga. ¿De verdad? No hombre, yo diría hacemos unos cinco minutillos más", le dice Rosalía a la periodista, que dice que tiene más cuestiones y celebra el tiempo que le da de más.

De Broncano a Fallon

La promoción de Lux ha llevado a la cantante a dejarse caer por La Revuelta, donde el pasado lunes hizo historia al lograr el mejor dato de audiencia de la historia del programa de TVE.

Tras su paso también por la SER, Rosalía ha cruzado el charco y ha llegado hasta el late show estadounidense The Tonight Show con Jimmy Fallon en la NBC, uno de los más famosos del país.

Su paso por el programa dejó con la boca abierta a muchos, incluido al presentador, especialmente tras su interpretación de La Perla. La artista catalana interpretó este tema de despecho, uno de los más populares de su último trabajo, acompañada del famoso presentador, que también lo dio todo.

Eso sí, tuvo que hacerlo con el pitido de censura de las televisiones estadounidenses con los insultos en "medalla olímpica al más cabrón". Antes de dejar al público sin palabras con esta actuación, Rosalía ya había recibido los halagos del presentador, especialmente por su capacidad para cantar en los 13 idiomas como lo hace en este Lux. "Cantas de manera auténtica. No sé cómo lo haces. Eres un fenómeno. Con esto, lo has partido", le comentó el presentador.