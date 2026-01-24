Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Harry Styles cuenta cómo fue testigo de la llegada del nuevo papa y lo que hizo: tiene que ver con su nuevo disco
La estrella mundial ha sorprendido a sus fans con 'Apertura', la primera canción de nuevo disco que llegará en marzo.

  Imagen de Harry Styles durante un show.Don Arnold/WireImage vía Getty Images

Harry Styles está de estreno. Después de cuatro años desaparecido de los escenarios, el artista británico publicará su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time, Disco, Ocassionally, el próximo 6 de marzo. Su primera canción, Aperture, está disponible desde este viernes en todas las plataformas, y sugiere un cambio de estilo. Él mismo ha contado algunas de sus fuentes de inspiración durante la creación del trabajo. Por ejemplo, la llegada del nuevo papa.

En declaraciones a la televisión británica, Bbc, el artista cuenta la curiosa anécdota. Todo empezó un día cualquiera en Roma, donde se encontraba en una peluquería, cuando escuchó a gente corriendo por la calle y gritando Habemus Papam, la frase en latín para "tenemos un Papa". "Entonces el tipo que me cortaba el pelo dejó de cortarme el pelo y dijo: 'Habemus Papam, hay un nuevo Papa, hay un nuevo Papa'", asegura el también intérprete de 31 años.

En ese momento, no se pensó dos veces lo que iba a hacer. "Así que terminamos, y pensé: 'Oh, estoy a cinco minutos caminando', así que caminé hasta allá", asegura. "Fue una locura".

Formar parte del público: su inspiración

El cantante confirma que no ha sido la única vez que ha querido entrometerse entre el público para disfrutar de un evento especial. "Estar entre público en vivo lo llevó a crear la música que está haciendo", dice el medio de comunicación. "Se trata de llegar al otro lado de la experiencia del público", explica.

"Después de tantos años en el escenario, los últimos dos me permitieron ser un verdadero miembro del público y estar entre la multitud". Tal y como reza la publicación, Styles será acompañado en sus conciertos de Londres por la cantante canadiense Shania Twain en un momento de "círculo completo": él escuchaba sus canciones cuando era un niño, en el coche de su madre. "Es alguien que ha estado en mi vida musicalmente durante mucho tiempo".

'Together, Together'

En los últimos días, Harry Styles ha anunciado por sorpresa su nueva gira Toguether, Together, que lo llevará a un total de 50 fechas en tres continentes: América, Europa y Australia. El cantante no pisa un escenario desde su último tour, Love on Tour, que finalizó en el 2023 y culminó con un parón musical de cuatro años.

La gira de Styles arrancará el próximo 16 de mayo con seis noches en Ámsterdam, seguidas de seis noches en Londres, dos en São Paulo, dos en Ciudad de México, 30 noches en el Madison Square Garden de Nueva York, dos en Melbourne y las dos últimas en Sídney, los días 12 y 13 de diciembre. La preventa de las entradas para la gira se iniciará el próximo 26 de enero. 

La venta general se va a dividir en distintos días para las diferentes ciudades, tal y como recoge el diario La Vanguardia.

  • São Paulo: 28 de enero.
  • Ciudad de México: 29 de enero.
  • Ámsterdam, Londres, Melbourne, Sídney y las primeras fechas de Nueva York: 30 de enero.
  • Últimas fechas en Nueva York: 4 de febrero.
