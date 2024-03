El bulo del pueblo que te paga por mudarte allí y te da un extra por niño nacido

De cuando en cuando se publican atractivas ofertas de pueblos de España que buscan revitalizar su población y ofrecen vivienda y trabajo a quien se mude a ellos. Sin embargo, una de ellas resurge con frecuencia sin ser cierta, lo que hace que colapse la centralita del Ayuntamiento para desmentirla.

Como contó La Voz de Asturias, desde hace unos años circula el bulo de que Ponga, en el sureste del Principado, ofrece 3.000 euros por cada matrimonio que se asiente en el concejo y 3.000 por cada niño nacido que se empadrone allí.

"A pesar de que no dejan de insistir en que no hay ninguna ayuda, cada tanto sale un video en Tiktok o en Youtube que vuelve sobre lo mismo y el bombardeo de llamadas se mantiene", aseguran. De hecho, hay streamers o creadores de contenido que siguen yendo allí a grabar vídeos para contar la supuesta noticia, algunos encima adornándola con más falsedades.

Según el citado medio, hay una base real, porque el Ayuntamiento "sí hizo el llamamiento hace años": "Las primeras ayudas llegaron en 2013, pero los incentivos solo duraron dos años". La iniciativa no tuvo mucho éxito para gente de fuera, según la alcaldesa, aunque algunas personas locales sí lo aprovecharon.

"En 2015 ya no había ayudas, y nunca hubo una declaración de intenciones, ni siquiera una sola frase, que pudieran hacer pensar que la iniciativa seguía en pie. La alcaldesa señala que se decidió tirar por tierra la propuesta debido, en primer lugar, a las propias limitaciones económicas del municipio y, por otra parte, a que las bases no tenían un sustento legal adecuado y 'el procedimiento no estaba bien", recoge La Voz de Asturias.