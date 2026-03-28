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Mar Begara, pediatra intensivista: "El ambiente determina el 80% de la salud y los primeros 1.000 días de un bebé son el momento de actuar"
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Mar Begara, pediatra intensivista: "El ambiente determina el 80% de la salud y los primeros 1.000 días de un bebé son el momento de actuar"

El entorno y la nutrición pueden marcar su salud para siempre.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de dos bebés en la camaGetty Images

Desde el primer latido y el primer suspiro, cada pequeño gesto y cada decisión alrededor de un bebé puede dejar una huella que dure toda la vida. No se trata solo de cuidar su alimentación o protegerlo de resfriados, sino que hablamos de un momento único, frágil y decisivo. El entorno, la nutrición y el amor que recibe pueden marcar su salud para siempre, sentando las bases de su bienestar físico, emocional y cognitivo durante toda la vida.

Bajo esta premisa, la pediatra intensivista Mar Begara recuerda que los primeros 1.000 días de vida son un período de máxima plasticidad, una ventana única en la que el cuerpo y el cerebro del bebé se adaptan al entorno con una capacidad que nunca se repetirá. Es durante este tiempo que la nutrición, el contacto afectivo y un ambiente saludable no solo promueven el crecimiento y desarrollo normales, sino que también pueden prevenir enfermedades crónicas, programar un sistema inmune equilibrado y sentar las bases de la salud futura.

Todo lo que rodea a un bebé durante sus primeros meses tiene un impacto profundo en su desarrollo. "El ambiente determina el 80% de la salud y los primeros 1.000 días de un bebé son el momento de actuar", asegura la experta en un vídeo publicado en el canal de ‘Escuela de Salud Integrativa’. Por eso, cuidar el entorno desde el embarazo hasta los primeros años es invertir en la salud del niño a largo plazo.

Los factores que influyen

Con más de tres décadas de experiencia clínica, Begara invita a “programar” la salud desde el principio. Según explica, durante los primeros dos años el cuerpo del bebé responde de forma particularmente sensible a la nutrición, al entorno, al estrés materno y a la colonización de microorganismos, que juntos influyen en cómo se expresan los genes sin alterar el ADN en sí, es decir, mediante mecanismos epigenéticos. Estos pueden tener efectos duraderos en la función metabólica, inmunológica y neurológica del individuo.

Otro de los pilares fundamentales de su discurso es la microbiota, ya que los científicos describen los primeros días como una ventana crítica para la maduración del microbioma intestinal y del sistema inmune, y advierte que las alteraciones tempranas pueden aumentar el riesgo de trastornos inflamatorios, autoinmunes, neurológicos y obesidad. “La microbiota no es algo externo, es un órgano más que necesitamos para vivir”, resume.

  Una imagen de archivo de una madre dándole la mano a su bebéGetty Images

De esta forma, la experta señala que factores como la vía de parto, la lactancia materna y la alimentación complementaria tienen un papel determinante en la diversidad y composición de la microbiota del bebé, afectando sus respuestas inmunológicas y metabólicas. Además, los oligosacáridos de la leche materna, azúcares que promueven bacterias protectoras como Bifidobacterium, están asociados con menor riesgo de alergias y otros síntomas inflamatorios infantiles.

Aunque Begara reconoce que no siempre es posible controlar todos estos factores, su mensaje no es alarmista sino empoderador: “Conocer estos mecanismos nos permite tomar decisiones informadas antes, durante y después del embarazo”. Así, cada familia puede convertirse en protagonista de la salud de sus hijos, aprovechando estos primeros mil días como una ventana única para sembrar hábitos, proteger su desarrollo y fortalecer su bienestar a largo plazo.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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