Ana María Cuervo, experta en longevidad: "Desarrollamos medicamentos preventivos, no para vivir más"

El envejecimiento entran en juego múltiples factores. Y el reciclaje celular, también llamado autofagia, es un mecanismo por el que todas las células de nuestro cuerpo se limpian desechando y alimentándose de aquellas partes que ya no les sirven. Y es que la calidad de la células se va deteriorando con la edad y lograr evitarlo es lo que estudia el equipo de la investigadora Ana María Cuervo García, experta en envejecimiento, quien ha explicado en una conferencia en la Universidad de Córdoba, en qué consiste y qué es lo que se busca exactamente con esta investigación, según ha publicado Cordópolis.

Según Cuervo García, se están siguiendo tres vías diferentes: la genética, la farmacológica e intervenciones en hábitos de conducta, como las dietas. “Estamos desarrollando medicamentos no sólo para vivir más tiempo, sino para prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento como el Alzheimer, Parkinson o diabetes. También estamos investigando qué cambios en los hábitos de vida se podrían realizar para mejorar esta limpieza celular y ayudar al envejecimiento saludable”, ha afirmado.

La conferencia, organizada por la Facultad de Ciencias y con el apoyo del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular esta investigadora y experta en envejecimiento, ha explicado las claves del proceso de la autofagia y su relación con el desarrollo de enfermedades asociadas con la edad. Cuervo es profesora distinguida en la Escuela de Medicina Albert Einstein (Nueva York, EEUU), donde es titular de la Cátedra Robert and Renée Belfer, y codirectora del Instituto para Investigaciones en el Envejecimiento de Nueva York.

Según esta experta, el objetivo es “cambiar la forma en que envejecemos": "En el campo del envejecimiento, nuestro interés no es alargar los años de vida, sino los años de vida saludables. ¿Cómo vamos a hacerlo? Buscando los mecanismos moleculares que contribuyen a ese deterioro para modificarlos y llegar a ese envejecimiento saludable”.

Dentro de los diferentes factores que contribuyen al envejecimiento (cambios epigenéticos, longitud de los telómeros, cambios en las mitocondrias o comunicación intracelular), Cuervo está centrada en este sistema de reciclado denominado autofagia que permite mantener la calidad de las células. En concreto, está especializada en la autofagia mediada por una proteína llamada chaperona. “Igual que en casa hay muchas formas de limpiar, las células también las tienen”, sostiene la experta. Y aclara que “las chaperonas ven cómo están las proteínas en las células y si detectan algo mal lo envían a sistemas de limpieza o degradación”.

Las investigaciones que ha realizado Cuervo con su equipo para determinar cómo se relaciona la autofagia con el sexo, con los hábitos de vida saludables -como dormir bien o realizar ejercicio físico- o con enfermedades. "Con nuestros estudios comprobamos que el fallo en la autofagia mediada por chaperonas contribuye -que no es que sea la causa- a enfermedades neurodegenerativas, inmunes, metabólicas, cardiovasculares, oculares o cáncer. Enfermedades que se aceleran con el envejecimiento”, ha añadido esta experta.