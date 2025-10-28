Una profesora cuenta lo que le ha dicho un alumno de 4º de ESO que sacó un 10 en Latín: todavía hay esperanza en el mundo

La de docente puede que sea una de las profesiones más vocacionales que existe, sobre todo cuando se trata de educar a los jóvenes. Un rango de la población que preocupa entre los expertos y más después de conocer los preocupantes datos del último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS) que señala que un 19% de los jóvenes españoles considera que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

En España, el profesorado en centros no universitarios ha crecido un 10,9% en la última década y ha crecido hasta los 810.863 docentes en 2024, según los datos que ofrece el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024, publicado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Para evitar que los jóvenes adoren tiempos pasados y apuesten por un futuro democrático hacen falta profesores con vocación y centros de estudios donde se pueda dialogar y hablar sin que estén masificados.

Como ejemplo de todo esto está el testimonio de la docente @AnaCasandra_, que ha contado en X una situación que le ha ocurrido en clase con un alumno de 4º de la ESO que estudia Latín y que ha sacado un 10 en el examen.

"Primer examen de latín en 4º ESO. Un alumno que ha sacado un 10 ha dicho: 'No he estudiado nada. Con atender en clase ha sido suficiente. Es una clase tranquila en la que se puede escuchar y, si hay dudas, las resuelves rápido. Lo repites todo mucho y te vas a casa con todo claro'", ha contado la profesora en la red social de Elon Musk.

En otro mensaje ha añadido contexto de la situación del centro en el que trabaja y ha dejado una importante reflexión: "Para que haya un buen aprendizaje es imprescindible que en clase haya un clima agradable y tranquilo donde se permita comprender las explicaciones y que haya confianza para preguntar lo que no se entiende; y algo que me suelen decir mucho es que valoran que repitamos las cosas".