Una profesora cuenta lo que le ha dicho un alumno de 4º de ESO que sacó un 10 en Latín: todavía hay esperanza en el mundo
Historias que te reconcilian con la vida.
La de docente puede que sea una de las profesiones más vocacionales que existe, sobre todo cuando se trata de educar a los jóvenes. Un rango de la población que preocupa entre los expertos y más después de conocer los preocupantes datos del último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS) que señala que un 19% de los jóvenes españoles considera que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".
En España, el profesorado en centros no universitarios ha crecido un 10,9% en la última década y ha crecido hasta los 810.863 docentes en 2024, según los datos que ofrece el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024, publicado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Para evitar que los jóvenes adoren tiempos pasados y apuesten por un futuro democrático hacen falta profesores con vocación y centros de estudios donde se pueda dialogar y hablar sin que estén masificados.
Como ejemplo de todo esto está el testimonio de la docente @AnaCasandra_, que ha contado en X una situación que le ha ocurrido en clase con un alumno de 4º de la ESO que estudia Latín y que ha sacado un 10 en el examen.
"Primer examen de latín en 4º ESO. Un alumno que ha sacado un 10 ha dicho: 'No he estudiado nada. Con atender en clase ha sido suficiente. Es una clase tranquila en la que se puede escuchar y, si hay dudas, las resuelves rápido. Lo repites todo mucho y te vas a casa con todo claro'", ha contado la profesora en la red social de Elon Musk.
En otro mensaje ha añadido contexto de la situación del centro en el que trabaja y ha dejado una importante reflexión: "Para que haya un buen aprendizaje es imprescindible que en clase haya un clima agradable y tranquilo donde se permita comprender las explicaciones y que haya confianza para preguntar lo que no se entiende; y algo que me suelen decir mucho es que valoran que repitamos las cosas".