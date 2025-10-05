Unas familias unen esfuerzos creando uno de los mensajes de arena más grandes con un bonito mensaje

Las familias de acogida de las localidades de Wexford y Waterford, en Irlanda, se unieron el fin de semana pasado para crear uno de los mensajes de arena más grandes del mundo para iniciar una conversación sobre la acogida en Irlanda. Usando rastrillos en la arena durante varias horas con la ayuda del artista visual Sean Concannon, mientras trabajaba junto a las familias en la formación de lo que él cree que es uno de los mensajes más grandes del mundo escritos en arena, según ha publicado el Irish Independent.

El mensaje en la playa irlandesa de Duncannon medía 4.046 metros cuadrado cuadrados y lo realizaron para recordar a las comunidades locales la necesidad constante de familias de acogida y lo gratificante que es acoger a un niño.

Y es que Irlanda se encuentra entre los líderes mundiales en acogida familiar. En 2025, se calcula que más de 3.817 familias de acogida van a recibir a 5.021 niños, incluyendo 359 niños en Wexford y Waterford, a cargo de 315 hogares en la región, según Tusla, que es la Agencia de Infancia y Familia de Irlanda, una agencia independiente creada por ley para apoyar a los niños, los jóvenes y las familias en ese país, combinando servicios previamente dispersos. Las familias de acogida de Tusla son un componente esencial del sistema de cuidado alternativo de Tusla, donde el 88,4 % de los niños acogidos viven en una casa y no en una residencia.

Las familias de acogida escogieron precisamente el mensaje "Tú PUEDES acoger", basándose en las propias investigaciones de Tusla, que demuestran que las personas a menudo descartan acoger porque consideran, erróneamente muchas veces, que no cumplen los requisitos.

Tusla Fostering acepta solicitudes de personas de todos los orígenes y minorías étnicas, incluyendo cuidadores solteros, miembros de la comunidad LGBTQAI+, familias con y sin hijos, la comunidad itinerante, nacionalidades no irlandesas, personas de diferentes religiones y creencias, personas con discapacidad, personas en busca de empleo, inquilinos, personas solteras, mayores de 50 años, parejas que trabajan a tiempo completo y residentes tanto rurales como urbanos.