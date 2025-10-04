Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un niño de 3 años pesa tan solo 7 kilos, mide 75 centímetros y se niega a comer: "Normalmente solo gana entre 50 y 100 gramos al mes, y a veces incluso baja de peso"
Hij@s

Hij@s

Un niño de 3 años pesa tan solo 7 kilos, mide 75 centímetros y se niega a comer: "Normalmente solo gana entre 50 y 100 gramos al mes, y a veces incluso baja de peso"

“Es un niño especial, nuestra lucecita".

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Una madre sostiene la manita de su bebé con la mano.Getty Images

En Klaipėda, Lituania, la historia del pequeño Timukas conmueve tanto a su familia como a quienes lo conocen. Con apenas tres años, el niño pesa solo 7 kilos y mide 75 centímetros, cifras muy por debajo de lo esperado para su edad. Su sonrisa y ternura iluminan el hogar de Laura y Maksims Sivakonenko, pero detrás se esconde una lucha diaria contra una condición de salud aún sin diagnóstico definitivo.

Timukas llegó a la familia con apenas dos meses, tras ser trasladado de urgencia a un centro de acogida temporal. Desde entonces, Laura, que trabaja como cuidadora, y su esposo decidieron adoptarlo y darle un hogar permanente. 

“Cuando lo recibimos estaba muy débil, no comía nada y tuvo que enfrentar incluso una sepsis, lo que complicó aún más la situación. Supimos que necesitaba una familia que lo protegiera y decidimos que seríamos nosotros”, relató la madre al medio local Lrytas.

Dificultades con la alimentación

La principal preocupación de la familia es que el pequeño rechaza casi por completo los alimentos sólidos. Sus comidas favoritas son pepino, sandía y pasta, pero las consume en cantidades mínimas. “Si come cinco bocados de pasta es un logro enorme. A veces pasa el día entero con apenas una rodaja de pepino”, explica Laura.

Normalmente, Timukas solo gana entre 50 y 100 gramos al mes, y en ocasiones incluso pierde peso. De hecho, en el pasado mes de junio bajó 110 gramos según cuentan sus padres. Los médicos advierten que si no logra aumentar lo suficiente en seis meses, podría ser necesaria una gastrostomía, aunque la familia teme los riesgos de infecciones graves.

Un diagnóstico incierto

Especialistas barajan la posibilidad de que Timukas padezca el síndrome de Silver-Russell, una rara condición genética asociada al bajo peso y talla, aunque los exámenes aún no lo confirman. También se estudia una deficiencia de hormona del crecimiento, pero la ley lituana no permite iniciar ese tratamiento antes de los cuatro años.

Mientras tanto, el niño enfrenta otros retos como problemas de visión que requerirán cirugía, dificultades motoras y retraso en el desarrollo. A pesar de ello, su carácter sociable y curioso le gana el cariño de todos a su alrededor.

Una familia unida en la esperanza

La familia Sivakonenko hacen todo lo posible para estimularlo: adaptan la casa a su tamaño, encargan ropa y calzado a medida y realizan terapias en casa. Cada bocado es una victoria, y la familia ha creado incluso un método llamado “La Cocina de Timuk” para despertar su interés por los alimentos.

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

“Es un niño especial, nuestra lucecita. Es muy sociable, cariñoso, nuestro osito de peluche, un verdadero amor. Aunque aún no puede expresarse con palabras, nos comunicamos con gestos y entendemos perfectamente lo que quiere. Todo lo que hacemos es por él”, afirma Laura.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 