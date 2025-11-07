Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Aitana y Plex nos dejan con las ganas en LOS40 Music Awards Santander 2025
Vídeo en directo: la gran gala de LOS40 Music Awards Santander 2025
La cantante y el youtuber son una pareja sólida, pero han dejado para otra ocasión lo que esperábamos que pasara en estos premios en Valencia.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Aitana y Plex en LOS40 Music Awards Santander 2025
Aitana y Plex en LOS40 Music Awards Santander 2025.Gtres

Aitana fue una de las estrellas que acudieron al Roig Arena de Valencia en la tarde del viernes 7 de noviembre de 2025 para asistir a la gala de LOS40. Su presencia era obligada porque estaba nominada y además actuaba, por lo que la expectación era máxima.

Es cierto que la gran estrella de la noche era Rosalía, que había estrenado oficialmente su disco Lux ese mismo día, y por supuesto Ed Sheeran como artista internacional, pero Aitana es mucho Aitana, así que también acaparó todas las miradas.

Aitana y Plex.
  Aitana y Plex.YOUTUBE

La cantante llegó de las últimas con ganas de posar, de cantar sobre el escenario y de hacerse una foto con Rosalía. Por su parte, su compañera de profesión le mandó un beso en la retransmisión de la alfombra roja, por lo que parece que el cariño y admiración entre ellas es mutuo.

Pero aunque había ganas de ver y escuchar a Aitana, también las había de verla feliz y enamorada sobre la alfombra roja junto a Plex. Había esperanzas de que posara primero él, luego lo hiciera ella, que para eso es una superestrella, como dice su canción, y que se animaran a dejarse fotografiar juntos, pero nos dejaron con las ganas.

Plex en Los40 Music Awards 2025
  El influencer Plex vestido de negro en Los40 Music Awards 2025Sergio R Moreno

Si bien su relación está más que confirmada y ellos mismos no dudan en compartir fotos juntos, faltaba un posado romántico sobre una alfombra roja al estilo de otras muchas celebrities que terminan dando el paso. Sin embargo han optado por llegar por separado, y por tanto no han podido ni querido posar juntos. De todos modos Aitana ha señalado que espera pasar toda la vida con el influencer, así que ya habrá tiempo.

La aclaración de Aitana

La artista aprovechó su paso por la alfombra roja de Los40 Music Awards para matizar las palabras que había dicho en un pódcast sobre lo que siente por Plex: "Estoy enamorada, sí. Y esto no me lo habíais escuchado decir nunca. Me he enamorado de verdad. Esta persona me da todo, me completa, y es distinto".

Aitana en Los40 Music Awards 2025
  Aitana en la alfombra roja de LOS40 Music Awards 2025 en ValenciaSergio R Moreno

¿Quería decir que no estuvo enamorada de sus parejas anteriores? Nada más lejos de la realidad. Ella misma ha explicado lo que quería decir, que no es otra cosa que ahora es un amor más maduro: "Ni muchísimo menos quiero decir que antes no estuviese enamorada. Simplemente que cuando vas creciendo y vas madurando sientes el amor de otra forma". Ha quedado todo bien claro.

