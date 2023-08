Albert Rivera se deja un pastón en su nido de amor

Este verano la vida sentimental de Albert Rivera ha copado los titulares de muchas revistas y publicaciones. Tras su ruptura con Malú, el expolítico ha sido relacionado con varias mujeres, como Aysha Daraaui. Aunque todo parece apuntar a la influencer Carla Cotterli como la nueva pareja del que fuera líder de Ciudadanos.

Ambos han disfrutado de estos meses de verano navegando por las aguas del Mediterráneo en un Catamarán Lagoon 380. Así lo confirman las imágenes que la revista Semana ha publicado. En sus 11.55 metros de eslora, 1.14 de calado y 6.52 metros de manga, esta embarcación tiene una cocina y un salón más que bien equipados.

Entre las dependencias del yate se encuentran, además, un total de dos baños y cuatro cabinas. Pero también ofrece la posibilidad de pasar algo de tiempo en el exterior, disfrutando de la brisa marina y tomar el sol. Eso es posible gracias a la zona que hay habilitada para ello. Tiene capacidad para no más de 11 personas y, si no hay un capitán al frente, no funcionará.

Más de 1.000 euros por día

El lujo no resulta barato. Y, en el caso de este barco, no iba a ser menos. Para poder acceder a todas estas comodidades, el monto a pagar resulta elevado. En concreto, el precio de su alquiler por día es de 1.500 euros, incluyendo las tasas por el patrón y de reserva.

Además, hay que sumarle a este precio otros 500 euros que cuesta la fianza. Esta se multiplicará por dos si los clientes prevén pernoctar. Y si se quieren ir incluyendo otro tipo de extras que ofrece la compañía, el precio, obviamente, irá subiendo.