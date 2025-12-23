Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían roto tras algo más de un año de relación

El año ha acabado con ruptura para Alejandro Sanz. El cantante ha roto con su pareja, la actriz Candela Márquez, tras algo más de un año de relación según ha informado la revista ¡Hola! La publicación ha asegurado que ha sido algo reciente, ya que ambos estaban juntos la pasada semana, pero que no se debe a terceras personas.

De hecho, han detallado que "están locos el uno por el otro pero son dos caracteres muy pasionales" y que esta ruptura podría ser algo temporal aunque "en este momento se han dicho adiós". Márquez se ha trasladado a Valencia a estar con su familia durante las fiestas y así lo ha contado ella misma en Instagram.

"Estoy emocionadísima con la Navidad al pensar que, después de tantísimos años, voy a pasarla con mi familia", ha señalado en un vídeo en Instagram donde ha recalcado que "no nos tenemos que olvidar que ellos lo son todo, más que el trabajo, las amistades, las parejas.... porque la familia siempre va a estar ahí".

En esa misma publicación ha dejado un mensaje en el que ha abierto la puerta a comenzar una nueva etapa. "La verdad es que estoy muy feliz, pasando por un momento maravilloso de reencontrar a Candela, esa mujer risueña, divertida, sinvergüenza... nunca mejor dicho", ha señalado. "Un día voy a escribir este capítulo de mi vida", bromeaba ante la cámara.

Además, tal y como recuerdan en la revista, la actriz llevaba varios post y stories en su red social compartiendo fragmentos de La Perla, la canción que Rosalía ha dedicado a sus exs y con frases directas como "la decepción local", "rompecorazones nacional" o "terrorista emocional".

Por su parte, Sanz, que ganó dos Latin Grammy el pasado mes de noviembre, entre ellos el de Grabación del año por el tema Palmeras en el jardín, no se ha pronunciado sobre su vida personal. De hecho, su último post en X es la respuesta que le dio a Feijóo después de decir que "los andaluces no saben contar".

El breve e intenso romance de Sanz y Márquez

La relación entre Sanz y Márquez comenzó a hacerse pública el 19 de octubre de 2024, con una primera aparición pública en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en Miami (EEUU), adonde fueron juntos a un partido del Inter de Miami. Solo una semana después, ambos fueron cazados por los paparazzi por Miami Beach acaramelados y besándose.

No obstante, no fue hasta el 13 de noviembre cuando hicieron su posado juntos en los Latin Grammy. Desde entonces, se han dejado ver en numerosas ocasiones en varias alfombras roja como la de los premios Goya. No obstante, el pasado mes de noviembre con la ausencia de Márquez de la última edición de los Latin Grammy los rumores de ruptura se avivaron, algo que cesaría semanas después con la celebración del 57 cumpleaños del artista de Corazón Partío. El tiempo dirá si esta es una ruptura definitiva o no.