Ana Mena se desnuda literalmente y se sincera como nunca antes: "He trabajado sin descanso y necesitaba respirar. Me encontraba realmente agotada"
La cantante ha compartida una foto sin ropa y un largo texto en el que se abre en canal.
Se puede pensar que las giras, promociones, las cámaras, las grabaciones, que la vida de una estrella de la música en general, siempre es satisfactoria. Sin embargo, por privilegiado que sea alguien con respecto a los demás, ellos y ellas también necesitan hacer un parón temporal, desconectar para poder volver con más fuerza.
Este es el caso de Ana Mena, que ha sorprendido al sincerarse como nunca antes y desnudarse a todos los niveles. La cantante ha utilizado las redes sociales para publicar una foto en la que aparece completamente desnuda, y un texto en el que habla sobre lo que siente, lo que ha vivido y sus próximos planes.
La carta completa de Ana Mena
"Desde la honestidad más grande, os quiero contar cómo ha sido este año para mí. He soñado toda mi vida con la música, con cantar, y he luchado por hacerme con un huequito en lo que más me apasiona desde que era una niña. En los últimos nueve años he trabajado sin descanso, y no he parado de dejarme la vida en esto porque me encanta lo que hago. Con sus momentos maravillosos y sus épocas duras", comenzó la malagueña.
"Y de repente, necesitaba respirar. Tener tiempo para ver a mis padres, pasar semanas largas en casa, irme de viaje, escribir canciones sin presión ni prisas, encontrar lo que me gusta, probar, borrar, empezar otro tema, estar con amigos, tener vacaciones, tener vida de persona, volverme a enamorar... No sabéis cuánto lo necesitaba, me encontraba realmente agotada", añadió Ana Mena, que por cierto enamorada está, y mucho, del actor Óscar Casas.
"En este tiempo he podido reflexionar. Me doy cuenta de que todos estos años he tratado de cuidar al máximo todo lo que sale de mí, por miedo a exponerme demasiado. Siempre me ha costado agarrar confianza con las personas, a menudo me cuesta abrirme cuando conozco gente nueva. Aunque os parezca increíble, me sigo poniendo terriblemente nerviosa cuando tengo una cámara delante y soy la típica persona que no lo pasa nada bien en los eventos. Inconscientemente, me protejo en una zona de seguridad y, por ese motivo quizás, no me ha dejado ver del todo, no os he dejado conocerme un poquito mejor ni os he compartido todas mis idas y venidas de chica de 28 años. Ahora, por fin, me apetece atreverme, jugar, sincerarme, fluir... me apetece relajarme con todo eso y hacerlo a vuestro lado", declaró también con enorme sinceridad.
Ana Mena añade que va a volver con fuerza porque anuncia nueva música: "Siento que esto que os cuento lo vais a poder notar también en muchas de las canciones que irán saliendo, y sobre todo en el álbum tan increíble que os estoy preparando con todo mi corazón. Empecé a trabajar en él en enero de este año y aún está en construcción, en un proceso precioso en el que voy descubriendo poco a poco cómo será. Aún no sé qué color tendrá ni cómo lo vamos a vestir, pero lo que sí sé es que va a ser más auténtico y más de verdad que nunca, y que no veo la hora de que podáis conocerme más a través de todas las letras. Os prometo que es TAN especial".
"Y AHORA SÍ, me emociona muchísimo contaros que no puedo ni quiero esperar más, que estoy lista para renacer. Por fin ha llegado el momento de dar el primer paso, la transición necesaria hacia esa nueva era en la que nos vamos a sentir más cerca que nunca", finalizó Ana Mena, que dice adiós a una etapa y está lista para abrazar la siguiente.