Puente rechaza que se llame "registro" a que la UCO entre a Ferraz "para requerir información"

Nueva entrada la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. De nuevo, ha sido motivada por la investigación relativa a la causa que implica a Leire Díez y que instruye la Audiencia Nacional. Concretamente, el hecho de que los agentes hayan acudido este miércoles a Ferraz responde a presentar un requerimiento de información del juez Santiago Pedraz, en el marco de la investigación sobre la financiación del partido dentro de la causa por la que fue detenida la 'fontanera' del PSOE Leire Díez y también al expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Vicente Fernández.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido uno de los primeros integrantes del Gobierno en pronunciarse sobre esta cuestión, coincidente con la sesión de control al Ejecutivo, una sesión marcada por la ausencia del presidente al encontrarse en Roma donde tiene audiencia con el papa León XIV. Puente ha criticado la cobertura informativa que algunos medios han dado a esta noticia, deslizando también que alguno de ellos "ya tenía la información hecha".

No se ha quedado ahí Puente, que ha salido también a criticar que se esté hablando del requerimiento de información como si se tratase de un registro. "Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información", ha lamentado, antes de pasar a lanzar una reflexión sobre si es proporcional enviar a la UCO para esta tarea.

Puente: "¿Es necesario mandar a la UCO?"

En este sentido, Puente ha continuado su valoración, a través de una publicaicón en su cuenta oficial de X, planteando la siguiente pregunta: "Por cierto, para requerir información, ¿es necesario mandar a la UCO?". Y, a renglón seguido, ha valorado que "es alucinante".

Cabe recordar que la UCO ya se personó en otra sede para cuestiones similares, por ejemplo, en el caso de Génova 13 cuando agentes de la Guardia Civil también se personaron para requerir documentación en el marco de la investigación de la operación Púnica.