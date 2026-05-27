El número de hipotecas se dispara en marzo: sube un 9% y registra su mayor cifra en 16 años

Una crisis de vivienda que parece tener poco que ver para las más de 46.661 hipotecas que se firmaron el pasado mes de marzo. Según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, el número de préstamos para la vivienda se ha disparado un 9% en comparación con el mismo mes de 2025.

Y sí, mientras los precios siguen subiendo y alcanzando niveles históricos, con una demanda voraz, los préstamos hipotecarios también alcanzan cifras récord. Las 46.661 hipotecas firmadas este mes de marzo suponen la mayor cifra en un mes de marzo desde el año 2010. Es decir, nuevo récord en 16 años.

Los datos publicados por el INE reflejan que el avance interanual cayó siete puntos en comparación al mes de febrero, pero la firma de hipotecas sobre viviendas lleva 21 meses consecutivos sin parar de crecer.

El tipo tiene interés

Además de las cifras de préstamos para la vivienda, el organismo público también ha detallado que el tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en marzo en el 2,84%, por debajo del 2,88% de febrero y su valor más bajo desde el pasado mes de octubre (2,81%).

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el tercer mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,1% interanual en marzo, hasta los 174.132 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 20%, hasta superar los 8.125 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 36,2%, se constituyó en marzo a tipo variable, mientras que el 63,8% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,86% para las hipotecas de tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (marzo sobre febrero), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 2,4% y el capital prestado avanzó un 2,9%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 0,5% respecto al mes previo.

En los tres primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 9,7%, con avances del 21,5% en el capital prestado y del 10,7% en el importe medio de los préstamos concedidos. En total, entre enero y marzo se firmaron 131.554 hipotecas sobre viviendas, récord en un primer trimestre desde 2011.

¿Dónde se firman más hipotecas?

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el tercer mes del año fueron Cataluña (8.663), Andalucía (8.600), Madrid (7.727) y Comunidad Valenciana (5.592).

Doce comunidades firmaron el pasado mes de marzo más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, especialmente Navarra (+60,4%), Aragón (+45,4%), Madrid (+19,1%), Comunidad Valenciana (+18,2%) y Cantabria (+17,7%).

Por contra, se registraron descensos interanuales en cinco regiones: Galicia (-20,7%), Castilla y León (-16,6%), País Vasco (-12,3%), Canarias (-8,5%) y Baleares (-5,2%).