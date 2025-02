Ares Teixidó sobre la supuesta infidelidad de David Guapo cuando eran pareja: "Es muy machista juzgar a una mujer cuando tienes pareja"

En las últimas semanas el nombre de la creadora de contenido para adultos Claudia Bavel ha estado a la orden del día, después de un intercambio de mensajes con Iker Casillas y por relacionarse con el también exfutbolista Joaquín.

Preguntada por ella, la presentadora Ares Teixidó reveló que también había vivido una supuesta infidelidad con su expareja el cómico David Guapo, con el que tuvo una relación entre 2008 y 2016, en la que Bavel sería la tercera persona.

"La conozco hace muchos años, pero es un capítulo que tengo muy cerrado en mi vida. Cuando salió su nombre dije, 'anda, durante muchos años no dormí por este nombre', señaló la reportera, quien ha dejado claro que no quiere culparla de una infidelidad de su pareja. "Ella no tiene ninguna culpa, es como muy injusto juzgar a una mujer, me parece muy machista juzgar a una mujer cuando tú tienes pareja", añadió.

Teixidó calificó su relación con el cómico David Callejón, nombre real de David Guapo, como "un capítulo muy cerrado" y que con el paso del tiempo ha sabido ver que "el culpable era él" por ser su pareja.

"Aquello fue una relación absolutamente horrible en todos los sentidos", zanjó sobre la relación con su expareja. "Quiero que a toda la gente con la que he estado le vaya bien, sea feliz, aunque a algunos más que otros", zanjó ante los medios.

El humorista y la presentadora iniciaron su relación en 2008 llegando a comprometerse en 2013 y con toda una declaración del humorista a Teixidó cuando esta estaba en GH VIP en 2015. Sin embargo, un año después la relación se acababa sin llegar a darse el 'sí quiero'.