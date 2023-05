Bárbara Rey, sobre un supuesto regalo que le hizo el rey Juan Carlos: "No lo pude ni empeñar"

La supuesta relación de Bárbara Rey con el rey Juan Carlos sigue dando mucho que hablar. En el último capítulo de Una vida Bárbara (Antena 3), la vedette ha recordado cómo fue la segunda parte de su relación con el emérito, tras el divorcio de Rey de Ángel Cristo.

Según ha detallado, se encontraba en una situación de necesidad económica que se veía incrementada por su relación con el monarca, ya que sus encuentros tenían lugar en su casa en Boadilla del Monte (Madrid). "En casa de Bárbara la que pagaba era ella, y no era ninguna tontería: el mejor vino, el mejor solomillo, la paella es más barata pero...", ha apuntado Chelo García-Cortés.

La propia Rey ha afirmado que mantenían una relación relativamente normal. "Nosotros comíamos y después cuando terminábamos él me llevaba los platos a la cocina, como una pareja normal”, ha contado.

Según la vedette, en uno de esos encuentros el emérito le regaló una moneda de oro, que ella quiso empeñar para "poder dar de comer" a sus hijos. "Resulta que ni pude empeñarla. Cuando fui ni me tomaron la moneda porque tiene que ser como mínimo de 18 o 24, que es el oro puro”, ha añadido visiblemente decepcionada. "Esa es la joya que me regaló…".

Según su versión, Juan Carlos no tuvo "ni un detalle" con ella durante su supuesta relación. "Nunca he sentido que yo fuese una princesa, ni en una situación privilegiada", ha recalcado. "Al rey no le interesa nadie", ha añadido.

Además, ha señalado que en muchas ocasiones se ha arrepentido de haber vuelto con el emérito, especialmente por las supuestas amenazas que dice que ha sufrido en más de una ocasión. "Muchas veces he maldecido la hora en la que volvimos, mi vida sin él era mucho más fácil y tranquila", ha recalcado.