Ben Stiller trolea al ala dura de Trump que quiere 'investigar' a Bad Bunny: "Investigad de dónde saca tanto talento"

El actor Ben Stiller convirtió una polémica política en un chiste viral después de que sectores afines a Donald Trump pidieran investigar al cantante Bad Bunny por su actuación en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl.

La controversia comenzó cuando un congresista republicano exigió una investigación federal sobre el show, al que calificó de inapropiado para un evento familiar. La propuesta, vinculada al ala más dura del movimiento MAGA, encendió el debate en redes sociales y provocó reacciones tanto de críticos como de defensores del artista.

"No importa si lo dices en español. Incitar a menores a consumir cocaína en una transmisión televisiva en vivo es un delito. No importa quién cante. Proferir la palabra que empieza con F durante el Super Bowl es ilegal. Ambas cosas sucedieron durante la transmisión del Super Bowl del domingo…", señaló Randy Fine.

"Insto a la FCC a que haga una investigación exhaustiva y aplique las máximas penas permitidas por la ley. Cualquier otra medida indicaría que la indecencia se tolera mientras sea rentable, y que es un mensaje que no se puede permitir que se mantenga", agregó.

Una respuesta cargada de ironía

Stiller no tardó en intervenir, pero en lugar de enfrentarse directamente al político, optó por el sarcasmo. En su cuenta de redes sociales, el actor sugirió que, si iba a abrirse una investigación, debería centrarse en algo muy distinto.

“Investigad de dónde saca tanto talento”, escribió, en una frase que rápidamente se volvió viral y fue compartida por miles de usuarios.

Un debate cultural convertido en meme

La actuación del artista puertorriqueño había generado reacciones divididas en Estados Unidos. Mientras algunos sectores conservadores criticaban el contenido del show, otros destacaban su carácter festivo y la visibilidad de la cultura latina en uno de los escenarios más importantes del país.

De este modo, lo que empezó como una petición de investigación acabó convertido en un meme: una “indagación” que, según el actor, debería centrarse no en el espectáculo, sino en el origen del talento de Bad Bunny.