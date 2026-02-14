Burlas en redes por la nueva moneda de Isabel II que la compara con Shrek: "Parece que se chocó contra una pared"

Dos monedas conmemorativas de la difunta reina Isabel II han sido retiradas del mercado en Australia por recibir constantes burlas en redes sociales. Muchos usuarios comentaron que el rostro de la reina de Inglaterra parecía como si "acabara de chocar contra un muro". Según informa el diario británico Metro, la Real Casa de la Moneda de Australia emitió dos monedas para conmemorar los 100 años del nacimiento de la monarca (1926-2022) y su "extraordinaria vida y devoción".

Tal y como reza la publicación, se trataba de monedas de plata de 5 dólares (4,20 euros) y de 50 centavos y "representan a la reina", que falleció a los 96 años en 2022, "rodeada de símbolos de su vida, como corgis y caballos". Inmediatamente, los usuarios en redes sociales afirmaron que el retrato frontal "ni siquiera se parece en lo más mínimo a ella".

Un aire a Shrek, o a la señora Doubtfire

El retrato de la reina esculpido en las monedas se comparó con el personaje de dibujos animados Shrek y la señora Doubtfire, interpretada por Robin Williams en una icónica película de los años noventa. "¿Se olvidó de ponerse los dientes el día de la sesión?", comentó un internauta. "¿Esto es lo que ocurre cuando la reina no está para aprobar el diseño?", bromeó otro. "Hay una razón por la que la mayoría de los retratos son de perfil. Parece que acaba de chocar contra una pared", critica otro.

Según informa el periódico británico, la reacción fue tan fuerte que la Real Casa de la Moneda Australiana se vio obligada a emitir un comunicado defendiendo sus monedas. "Imágenes de monedas no siempre capturan toda la belleza de un diseño una vez grabado en metal", incidió. Además, explicó que todo estaba "aprobado por el palacio de Buckingham", y que reflejaba "las muchas facetas de la vida y el legado de la reina Isabel II".

"En el corazón de la moneda hay un retrato de la artista Aleksandra Stokic, realizado con calidez y dignidad. Cien años después de su nacimiento, el retrato refleja un reinado que marcó una época", culminó. Más de 35.000 monedas estuvieron rondando el mercado en los últimos meses.