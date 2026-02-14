Rosalía desvela cuáles son sus películas favoritas y la que no pudo terminar pese a ser "una obra de culto"

La artista catalana Rosalía ha pasado por el podcast de Esty Quesada, Special People Club, donde ha protagonizado momentos que han inundado las redes sociales por su espontaneidad.

Durante la charla con Soyunapringada, la cantante barcelonesa se encendió un cigarrillo que compartió con la presentadora del podcast. Entre los temas que abordaron destacó por encima de otros el del cine.

Esty Quesada le preguntó a Rosalía por sus cuatro películas favoritas "de todos los tiempos", pillando en fuera de juego a la artista internacional, que no supo qué responder de primeras.

"A ver, te diré las que me hayan gustado y no las mejores porque no sé qué es lo mejor ahora mismo. Me tomaría mucho tiempo hacer esta lista bien. Me gustó mucho Mommy en su momento. Es increíble. Luego me encantó la trilogía de Oslo", señaló Rosalía.

La película que no pudo terminar

Rosalía también desveló qué película no pudo terminar cuando intentó verla pese a ser "una pieza considerada de culto". "Las de Tarantino siempre me chocan mucho y como es capaz de chocarme de esa manera, me encanta", aseguró mientras daba una calada al cigarrillo, para instantes después contarle a Esty Quesada qué film se le atravesó.

"También te tengo que decir que vi Pink Flamingo y no la pude terminar, no me gustó nada. No pude, era superior a mí, no pude", desveló en el podcast Special People Club. La revelación sorprendió y no poco a Soyunapringada, que le preguntó si no le gustó "la escena en la que están follando con gallinas de por medio".

"Eso fue.. uf. Ahí es donde creo que ya no pude más. Creo que fue superior a mí y entonces dije: 'Vale, ya'. Hasta aquí he llegado, hasta aquí ha llegado mi experiencia de intentar entender esta pieza que es considerada de culto", aseguró Rosalía.

Su plataforma de streaming favorita

La catalana también contó que su plataforma favorita para ver cine era la española Filmin, en cuyo catálogo están disponible más de 10.000 películas y series.

"Yo mira, me meto en Filmin y digo: '¿Qué hay por aquí?' Venga, hoy una de Aronofsky. Otro día, otra de Sofia o de Tarantino, de lo que sea. Y así voy. Carla Simón. No sé qué, tal. Voy tirando de lo que voy encontrando", reveló a Esty Quesada.