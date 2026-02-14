Lleva 30 años bebiendo únicamente agua: "Nunca he tenido la sensación de perderme nada"

No ha bebido nada más que agua en las últimas tres décadas. Según publica el medio de Países Bajos, Focus Online, este hombre de 59 años presta mucha atención a su dieta: compra exclusivamente alimentos ecológicos y locales y antepone la calidad al precio. Eso sí, no ahorra ni un solo euro.

"He bebido solo agua durante 30 años. Sin limonada, sin alcohol, sin café, sin té. Nada. Nunca tuve la sensación de haberme perdido nada", confiesa en sus declaraciones al diario holandés Trouw, consultadas por el medio de comunicación.

Su dieta es tan delicada como su carro de la compra. Estos son algunos ejemplos que el protagonista lleva a cabo en su vida cotidiana:

Compra pan del día anterior para ahorrar dinero y evitar desperdicios de comida.

Solo paga productos caros como la mantequilla si cumple con "sus requisitos".

"Establece prioridades de forma consciente en lugar de tener que prescindir de todo".

Una forma de viajar peculiar

A pesar de un ingreso neto mensual de 1.200 euros, viaja con regularidad. Pero sus recorridos por Austria, Eslovenia o Italia le costaron poco dinero, un total de alrededor de 550 euros. Aun así, tiene que pasar la noche con desconocidos o en iglesias y capillas.

De este modo, el hombre invierte su dinero en proyectos sostenibles y energías renovables. De hecho, hace años, invirtió su dinero en aerogeneradores y sigue apoyando iniciativas medioambientales.

Los beneficios de beber solo agua

Según la información consultada por el periódico, aquellos que beben solo agua brindan apoyo a su propio metabolismo y fomentan "una sensación natural de saciedad". "El agua pura proporciona al cuerpo líquidos óptimos y no aporta calorías, por lo que puede ayudar a reducir el exceso de peso.

"La piel y la energía también se benefician de beber agua regularmente", se asegura en la publicación. "Mantiene la piel fresca y flexible y apoya la desintoxicación del cuerpo, fortaleciendo así el sistema inmunitario", agrega la publicación que defiende claramente el consumo de agua, por encima de las bebidas energéticas y alcohólicas.