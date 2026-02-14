Un jubilado de 75 años al borde de la pobreza pide una ayuda pública y descubre que el Estado le debe 106.000 euros

Un pensionista italiano cobraba un subsidio de subsistencia, pero en realidad le correspondía una pensión de 1.400 euros al mes.

Fue a preguntar por una ayuda social y salió con una pensión reconocida y más de 100.000 euros en atrasos. Es lo que le ha ocurrido a un jubilado de 75 años de Génova que, tras acudir a una oficina del patronato sindical Inca Cgil, descubrió que tenía derecho a una pensión que nunca había cobrado.

El hombre estaba en una situación límite. Percibía una prestación de inclusión, un programa italiano destinado a personas en especial vulnerabilidad económica. Pensaba que no reunía los requisitos para una pensión contributiva. Pero no era así.

La clave: años cotizados como marinero

Según explicó el director del patronato en Génova, Marco Paini, y publicado en Il Messaggero, al revisar su hoja de cotización detectaron que, entre sus distintos trabajos, había ejercido como marinero. Esa actividad generó cotizaciones específicas por servicio marítimo.

El problema es que parte de esos periodos no estaban correctamente computados. Tras solicitar su libreta de marinero y reconstruir los años cotizados, los técnicos identificaron tramos que se creían perdidos.

Esas cotizaciones resultaron decisivas. Sumadas al resto de su carrera laboral, le permitieron alcanzar el mínimo necesario para acceder a una pensión de jubilación ordinaria.

106.000 euros en pagos atrasados y 1.400 euros al mes

Una vez reconocido el derecho, se activó también el abono de atrasos. En el sistema italiano, la pensión se genera desde el momento en que se cumplen los requisitos legales, no desde el día en que se solicita.

Eso explica la cifra: aproximadamente 106.000 euros en pagos acumulados que nunca había percibido. A partir de ahora, cobrará 1.400 euros mensuales de pensión.

"El derecho a la pensión nace cuando se reconoce. Muchas personas desconocen lo que les corresponde", explicó Paini. Según el responsable del patronato, este tipo de situaciones es más habitual de lo que parece.

Un caso que alerta sobre el desconocimiento de derechos

La historia ha tenido final feliz, pero también deja un mensaje: no revisar la vida laboral puede salir caro. En este caso, el pensionista pasó años cobrando una ayuda asistencial sin saber que tenía derecho a una prestación contributiva mucho más alta.

El patronato recomienda a las personas mayores que revisen su historial de cotización, especialmente si han trabajado en sectores con regímenes especiales, como el marítimo.

Durante décadas, muchos trabajadores encadenaron empleos temporales o cambiaron de sector sin conservar toda la documentación. En actividades como la marina mercante, la libreta de navegación puede ser clave para acreditar periodos cotizados.

De la precariedad a la estabilidad

El director del Inca Cgil en Génova resumió el caso como el paso "de la pobreza a una pensión real y tangible, fruto de sus propias cotizaciones". No se trata de una ayuda extraordinaria ni de una condonación. Es dinero generado por años de trabajo.

La moraleja es que los derechos de pensión no siempre se activan automáticamente. En algunos casos requieren revisión, reclamación y documentación adicional. Si no te preocupas por tu situación laboral y económica, quién lo hará.

Este jubilado de 75 años estuvo al borde de la pobreza sin saber que el Estado le debía más de 100.000 euros. Bastó una consulta y una revisión exhaustiva para cambiar su situación económica de forma radical.

Cómo revisar la vida laboral en España y reclamar pensiones no cobradas



Para revisar tu vida laboral y reclamar posibles pensiones o mensualidades no cobradas, tienes que hacer dos cosas distintas: comprobar y corregir tu historial de cotización, y reclamar pagos de pensiones devengadas y no percibidas.

En el primer caso, entra en el portal Import@ss de la Seguridad Social e ir a Vida laboral e informes. Identifícate con: certificado digital/DNIe, Cl@ve, SMS o usuario y contraseña de la Seguridad Social. Te puedes descargar el PDF con todos los datos.

Si ves errores en la vida laboral, desde Import@ss hay un trámite específico para Rectificación de informe de vida laboral donde detallas el error y adjuntas documentación (contratos, TC2, nóminas, etc.).

En cuanto a la reclamación de pensiones no cobradas, hay que reclamar al INSS, ya sea por vía telemática, presencial o postal. El INSS debe contestar en unos 20 días hábiles; si reconoce el error, abona los atrasos (normalmente en 1-6 meses, según el caso).

Con tu vida laboral correcta, puedes usar el simulador de pensión (Tu Seguridad Social) para ver qué jubilación te correspondería, y detectar si un error te perjudica en edad o cuantía.