Carlos Alcaraz no puede jugar por lesión pero sigue dando mucho que hablar con esta sesión de fotos

Carlos Alcaraz es una estrella. El tenista murciano triunfa dentro de las pistas y rompe récords constantemente, pero también es un filón para las marcas fuera de ella. Alcaraz fue el año pasado el tenista mejor pagado del mundo por delante de Jannik Sinner o Novak Djokovic y la atención que despierta no deja de crecer.

En medio de la gira de tierra que este año se va a perder prácticamente en su totalidad por una lesión en la muñeca, la revista Vanity Fair ha publicado las portadas de su número de junio, dedicado al deporte, y Alcaraz es uno de los protagonistas junto a Kylian Mbappé y Carlos Sainz.

Tanto en la portada como en las imágenes, tomadas por el fotógrafo Ethan James Green, Alcaraz aparece completamente embadurnado en tierra. La sesión de fotos se hizo en Miami a mediados de marzo y el tenista ya había dado pistas de lo que estaba por venir con una imagen rodando sobre la tierra de un plató que publicó en su Instagram y borró posteriormente. Ahora, sus fans ya pueden disfrutar del resultado.

Bajo el titular "King Carlos", Alcaraz aparece tumbado con un pantalón blanco y una camiseta de tirantes a juego en la portada de la revista. La sesión es extensa y hay imágenes de todo tipo, desde primeros planos del atleta hasta una fotografía en la que aparece tumbado boca abajo que no ha dejado de compartirse desde que Vanity Fair la publicó. Hasta Pop Base, una de las biblias de la cultura pop, se ha hecho eco.

Alcaraz es embajador de Louis Vuitton

Durante la sesión de fotos, el tenista de El Palmar ha lucido varias prendas de Louis Vuitton, firma de la que es embajador. Por ejemplo, un traje blanco combinado con la camiseta de tirantes con el que ha posado sin perder la sonrisa.

En el reportaje que acompaña las imágenes, la revista también ha incluido los testimonios de rostros conocidos sobre Alcaraz, como es el caso de Pharell Williams, director creativo de la división masculina de Louis Vuitton.

“Lo que hace que Carlos sea tan cautivador es la emoción que aporta al juego: alegría, espontaneidad, auténtica habilidad artística. Al verlo en directo, sientes su presencia de manera inmediata. No se limita a jugar; está expresando algo”, ha asegurado a la publicación.

Además, Vanity Fair ha incluido un pequeño Behind the scenes sobre cómo se hizo la sesión fotográfica al son de Von Dutch de Charli XCX y Rivales, de Luca Guadagnino, la película que hizo que la fiebre por el tenis aumentara todavía más.