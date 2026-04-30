Carlos Gustavo de Suecia sorprende con sus palabras sobre la abdicación y demuestra que por fin ha cambiado de idea sobre su hija y heredera Victoria de Suecia

Carlos XVI Gustavo de Suecia subió al trono el 15 de septiembre de 1973 tras el fallecimiento de su abuelo, Gustavo VI Adolfo. Tenía entonces 27 años y se convertía en el rey más joven de Europa.

Entonces estaba soltero, pero no por mucho tiempo. En los Juegos Olímpicos de Munich de 1972 había conocido a Silvia Sommerlath, una alemana-brasileña que trabajaba allí como azafata y traductora. Se casaron el 19 de junio de 1976. Suecia tenía una reina.

Carlos Gustavo de Suecia leyendo un discurso en su proclamación como rey el 15 de septiembre de 1973 Gamma-Rapho via Getty Images

Casi 53 años después de su subida al trono y a pocas semanas de celebrar sus bodas de oro con la reina Silvia, Carlos XVI Gustavo vive otro gran acontecimiento en su vida: su 80º cumpleaños.

El que fuera el rey más joven de su tiempo al subir al trono no es el monarca más anciano, porque le supera su primo Harald de Noruega, de 89 años, pero sí es el que más años ha reinado en Suecia, y el que ostenta el reinado actual más largo del mundo.

Alberto de Bélgica, el rey Juan Carlos, Harald de Noruega, Carlos Gustavo de Suecia, Enrique de Luxemburgo, Margarita de Dinamarca, Isabel II y Beatriz de Holanda, los reyes reinantes en 2002 Tim Graham

Y aunque no era el momento de celebrar un año más de reinado, sí hay festejos por sus 80 años cumplidos este 30 de abril de 2026, lo que incluye una cena de gala con representantes de la realeza extranjera, entre ellos la reina Sofía.

Pero antes de que eso ocurriera, el rey sueco concedió una entrevista a Svenska Dagbladet en la que no dudó en hablar de una posible abdicación. Lo que antes parecía algo prácticamente prohibido y reservado para las casas reales de Holanda y Luxemburgo, ahora la excepción parece morir en el trono, como ocurrió con Isabel II de Reino Unido.

Carlos Gustavo de Suecia, Margarita de Dinamarca y Harald de Noruega en la cena de gala por el 75º cumpleaños de la reina Margarita GTRES

Las cortes escandinavas parecían resistir a la ola de abdicaciones hasta que Margarita de Dinamarca, que siempre había manifestado que reinaría hasta el final, sorprendió al ceder el trono a su hijo Federico el 14 de enero de 2024.

En Noruega, el rey Harald ha dejado bien claro que prestó un juramento ante el Parlamento y que es de por vida. El anciano monarca morirá reinando, lo cual no viene mal a la monarquía noruega teniendo en cuenta la grave crisis de la siguiente generación.

Carlos Gustavo y Silvia de Suecia en el almuerzo en el Ayuntamiento de Estocolmo por el 80º cumpleaños del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia Gisela Schober

Mientras, Carlos Gustavo de Suecia, que tampoco planeaba ver a su heredera Victoria como reina, ha respondido que se quedará en el trono "mientras pueda". "No me detengo a pensar en ello, pero es parte del trabajo. Uno se queda mientras tenga buena salud y fuerza", ha señalado.

Es decir, no espera mantenerse en el trono hasta su último aliento, sino hasta que se sienta con la fuerza necesaria para seguir reinando, lo que abre la puerta a una posible abdicación que convierta a su hija Victoria en reina de Suecia sin necesidad de que su padre haya muerto.

Los reyes de Suecia, Alexander de Suecia, Oscar de Suecia, Estelle de Suecia y la princesa heredera Victoria de Suecia en el 80º cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia Michael Campanella

Por otro lado, el rey de Suecia, poco dado a los halagos, declaró que su hija es mejor que él y que está muy bien preparada para reinar: "Es aún más ambiciosa. Se está preparando a conciencia en diversos ámbitos. Más recientemente, como oficial en diferentes ramas de las fuerzas armadas. Eso es extraordinario y demuestra su fortaleza".

Tampoco le sorprende la popularidad de la princesa heredera porque a él ya le tienen muy visto después de más de medio siglo en el trono: "Mucha gente probablemente piensa: 'Conocemos al viejo desde hace tanto tiempo'"

Un cambio legal que nunca gustó al rey de Suecia

Carlos XVI Gustavo parece estar por fin satisfecho de que sea Victoria la que le suceda y no Carlos Felipe, su hijo mediano y único varón. El motivo de la controversia viene de lejos. Después del nacimiento de Victoria en 1977, los médicos estimaron que las posibilidades de concebir de nuevo no eran muy altas.

Carlos Gustavo y Silvia de Suecia con sus hijos Victoria y Carlos Felipe en el bautizo del príncipe Carlos Felipe en 1979 Sjöberg Bildbyrå/ullstein bild v

Por ello, y teniendo también en cuenta que Suecia no veía con buenos ojos que la ley discriminara a la mujer en la sucesión al trono, se reformó la legislación para que heredera el primogénito. El problema para Carlos XVI Gustavo es que entró en vigor en 1980 con carácter retroactivo, y para entonces los reyes habían tenido ya otro hijo, un varón, Carlos Felipe, que se convirtió en príncipe heredero al nacer y desplazó a su hermana mayor.

Poco le duró el cargo, porque en 1980 Victoria retomó su posición, lo que dolió a Carlos XVI Gustavo, que se ha pasado desde entonces y hasta hace no mucho lamentando que su hijo Carlos Felipe perdiera sus derechos. En 2022 habló en entrevistas sobre esta cuestión y lo siguió calificando como un error y algo que le parecía terrible como padre.

Carlos Gustavo de Suecia con sus hijos Victoria de Suecia y Carlos Felipe de Suecia en la celebración de su 80º cumpleaños en el Palacio Real de Estocolmo Michael Campanella

Sin embargo, ante la controversia generada por desmerecer así a su hija, entonces con 45 años y afianzada como sucesora, se vio obligado a emitir un comunicado en el que expresaba su profundo orgullo por su heredera y su aceptación a la reforma legal.

"Me ha dolido profundamente cuando, en retrospectiva, escuché comentarios que afirman que no apoyo a mi hija, la Princesa Heredera Victoria, como Heredera al trono de Suecia", expresó Carlos XVI Gustavo.

Carlos Gustavo y Silvia de Suecia con Victoria y Daniel de Suecia y sus hijos Estelle y Oscar de Suecia en el cumpleaños de la princesa heredera en Solliden en 2023 Patrick van Katwijk

"Por lo tanto, quiero dejar claro que las respuestas de mi entrevista no deben interpretarse como una crítica a la sucesión femenina al trono ni a la Princesa Heredera Victoria", añadió el rey.

"La sucesión femenina al trono está completamente aceptada para mí. La Princesa Heredera es mi sucesora. Ella es un activo extraordinario para mí, mi familia y nuestro país. Estoy orgulloso de ella y de su incansable trabajo por Suecia", finalizó el monarca, que quizá, dicho lo dicho en su 80º cumpleaños, vea con sus propios ojos cómo su hija sube al trono. El tiempo lo dirá.