Preguntan a Rufián si hay tensión con Junts tras la caída de la prórroga de los alquileres: da una respuesta a la altura

El ‘no’ de PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres ha afectado a casi tres millones de inquilinos en España. Algo que Gabriel Rufián ha lamentado mucho y que, durante el debate previo a la votación, no dudó ni un segundo en evidenciar, haciendo gala de su capacidad comunicativa y sarcástica para dirigirse a Junts, con quien ya ha vivido algunos momentos de tensión.

"¿Van a votar en contra de esto? ¿Comparten bandera con esta gente [PP, Vox]? ¿No? ¿O sí? ¿Saben cuál es su bandera? La tengo aquí, es pequeñita, pero muy efectiva. 50 pavos, pudiera ser más. Esta es su bandera, la que comparten con PP y Vox para fastidiar a casi tres millones de personas", pronunció en el Congreso.

Ahora ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre si cree que hay más tensión entre el grupo parlamentario de Junts y si ha habido algún contacto "últimamente". Su respuesta no ha defraudado viniendo del propio Rufián: "La tensión la tiene quien no puede pagar un alquiler. Quienes están muy tensionadas son tres millones de personas que están puteadas por lo que votó Junts el otro día".

"Estoy en 5ª de campañas de Junts"

Además, también ha opinado que "está muy mal" que se increpe a la gente por la calle: "Lo digo por propia experiencia". Tampoco tiene miedo a Junts: "Ni a sus digitales, ni a sus periodistas, ni a sus opinadores... Estoy en 5ª de campañas de Junts".

Las reacciones han llegado al instante y una de las más sonadas ha sido la de la usuaria de X @EspeValles: "¡Estoy contigo! Los políticos que han votado en contra lo dicen todo de ellos. Viendo ayer un desahucio se me caía el alma al suelo. Pero qué digo, ¡ellos no tienen alma! Ni la han tenido nunca, está claro que sus familias y ellos los riñones los tienen bien cubiertos".

Junts, un día después: "Nunca hemos dicho que no"

Europa Press recogió varias entrevistas a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en Antena 3 y Telecinco en las que aseguraba que "no podíamos votar que sí a un real decreto que jurídicamente tiene muchos errores". Además, matizaban que "nosotros nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas de prorrogar contratos".

Se abren a un SÍ siempre que se cumplan sus medidas, entre las cuales hay alguna que no tiene nada que ver en materia de vivienda: aplicación del IVA franquiciado a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, creación de deducciones fiscales por compra y renovación de vivienda; rebajas fiscales al alquiler para inquilinos con renta inferior a 33.007,20 euros, entre otros.