Adiós a hacer una chapuza en casa gracias a estas nuevas herramientas de Lidl

Hacer obras o reparaciones en casa no es tarea fácil. Aunque tengas habilidad para ello, es necesario contar con las herramientas adecuadas. De lo contrario puedes acabar causando un estropicio de grandes proporciones, y al final acaba siendo peor el remedio que la enfermedad.

Pero encontrar buenas herramientas también puede convertirse en un reto, sobre todo si no quieres invertir demasiado dinero.

Una alternativa si quieres hacer obras o reparaciones en casa es acudir a Lidl en los próximos días. Desde hoy, la cadena de supermercados alemana pone a la venta una amplia variedad de productos que te van a ser muy útiles para estas situaciones.

Tienes a tu disposición herramientas de metal, eléctricas y manuales. Escoge la que más te pueda ayudar según tu caso.

Las nuevas herramientas que ya puedes comprar en Lidl

Las herramientas que llegan hoy a Lidl son de la marca Parkside y las puedes encontrar en la tienda online o en los supermercados de la cadena, dependiendo de cada caso concreto.

Estas son algunas de las más destacables:

Set de cúteres: dispone de tres piezas de diferentes tamaños con 10 cuchillas, te servirá para hacer cortes precisos en moqueta, cartón, cartulina y papel. Cuesta 2,49 euros y está disponible tanto en tienda como online.

dispone de tres piezas de diferentes tamaños con 10 cuchillas, te servirá para hacer cortes precisos en moqueta, cartón, cartulina y papel. Cuesta 2,49 euros y está disponible tanto en tienda como online. Espátulas: la puedes usar para aplicar revoque en diferentes superficies, tiene un mango de dos componentes para que el tacto resulte suave. Cuesta 4,49 euros y está disponible tanto en tienda como online.

la puedes usar para aplicar revoque en diferentes superficies, tiene un mango de dos componentes para que el tacto resulte suave. Cuesta 4,49 euros y está disponible tanto en tienda como online. Juego de destornilladores: es un destornillador combinado con 10 puntas y 10 llaves de vaso. El cambio de los accesorios es sencillo deslizando el mango. Cuesta 6,99 euros y está disponible tanto en tienda como online.

es un destornillador combinado con 10 puntas y 10 llaves de vaso. El cambio de los accesorios es sencillo deslizando el mango. Cuesta 6,99 euros y está disponible tanto en tienda como online. Set básico para pintar: cuenta con rejilla, rodillo, montura, lámina, paletina y cinta. Es apto para pinturas de pared, superficies lisas y semilisas. Cuesta 4,99 euros y está disponible tanto en tienda como online.

cuenta con rejilla, rodillo, montura, lámina, paletina y cinta. Es apto para pinturas de pared, superficies lisas y semilisas. Cuesta 4,99 euros y está disponible tanto en tienda como online. Escalera multifunción: puedes usarla como escalera de tijera o de apoyo, dispone de cierre de seguridad para bloqueo firme y ofrece una estabilidad óptima gracias a su travesaño. Cuesta 74,99 euros y está a la venta únicamente online.

puedes usarla como escalera de tijera o de apoyo, dispone de cierre de seguridad para bloqueo firme y ofrece una estabilidad óptima gracias a su travesaño. Cuesta 74,99 euros y está a la venta únicamente online. Taladradora recargable: sirve para taladrar en madera, metal y plástico, así como para atornillar. Tiene una empuñadura suave deslizante. Cuesta 29,99 euros y está disponible tanto en tienda como online.

sirve para taladrar en madera, metal y plástico, así como para atornillar. Tiene una empuñadura suave deslizante. Cuesta 29,99 euros y está disponible tanto en tienda como online. Pistola de pegamento: te puede ser útil para manualidades y elementos decorativos. Es adecuado para todas las barras de pegamento estándar. Cuesta 3,99 euros y está a la venta únicamente online.

Si necesitas alguno de estos productos, lo mejor será que acudas cuanto antes a un supermercado Lidl. Ya sabes que las novedades de esta cadena de supermercados suelen agotarse en cuestión de horas.

Algunos de los artículos que más han triunfado en Lidl en las últimas semanas son los productos deportivos para hacer ejercicio en casa o la freidora de aire que te ahorrará tiempo en la cocina.