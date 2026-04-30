Tellado se pone del lado de Vito Quiles tras ser denunciado por Begoña Gómez: "Creo que el agredido es el periodista"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este jueves tras la agresión de Vito Quiles denunciada por Begoña Gómez que desde su partido no van a “participar en campañas de victimización de nada ni de nadie”. Y que, en todo caso, el agredido "parece" ser "el periodista". “Que se esclarezcan los hechos. En todo caso, he visto unas imágenes en las que creo intuir que el agredido es un periodista. No conozco otras imágenes que dibujen una escena distinta”, ha respondido.

“En las imágenes que todos hemos podido ver a una militante socialista que acompañaba a Gómez que agredía a un periodista. Si el PSOE quiere condenar la violencia haría bien en destituirla”, ha añadido Tellado. De esta manera, el PP se ha puesto claramento del lado de Vito Quiles en este incidente que la mujer del presidente del Gobierno ha formalizado este jueves como denuncia.

En términos similares también se ha expresado la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz. Según ella, su partido condena "cualquier tipo de violencia y de acoso" y ha destacado que "parece que quien recibe violencia" es Quiles y no Begoña. "Pero en el caso de que fuera al revés, también, por supuesto", ha recalcado.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha evitado también condenar el incidente y lo ha reducido a "una especie de pelea". En todo caso, ha asegurado que es el Gobierno el que "persigue a los que denuncian presuntas irregularidades" en el entorno del jefe del Ejecutivo.

Los hechos sucedieron el miércoles, cuando Vito Quiles accedió este miércoles a una cafetería, interpeló a Gómez y comenzó a grabarla con su teléfono móvil. La mujer de Sánchez trata de abandonar el lugar, mientras dos acompañantes forcejearon con él e intentaron que dejaa de grabar.

Gómez ha denunciado al activista político después del suceso en un establecimiento de Las Rozas (Madrid) que, según el Gobierno, fue un acto de agresión, acoso e intimidación.

Ante esta situación, el Gobierno manifiesta su preocupación porque este tipo de comportamientos, que llevan sucediendo tiempo, se puedan normalizar: "Esto no es normal, no es libertad de expresión, es intimidación y acoso".

Igualmente, las fuentes de Moncloa han insistido en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no puede quitar importancia a estas actitudes, recordando que el PP invitó a Vito Quiles al cierre de su campaña electoral en Aragón.