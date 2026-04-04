Cayetano Martínez de Irujo hace una 'levantá' al cristo de los Gitanos de Sevilla y lo que hace le sale caro

Cayetano Martínes de Irujo ha acaparado titulares en los medios de comunicación por su último gesto en la Semana Santa de Sevilla. El episodio ocurrió esta Viernes Santo, cuando la capital andaluza celebraba su tradicional Madrugá. El hijo de la desaparecida duquesa de Alba se disponía a hacer una 'levantá' al cristo de los Gitanos, figura devocional de la casa de Alba, a las puertas del palacio de Las Dueñas. Más allá de dedicarsela a su madre y a un popuar capataz, lo que hizo ha provocado un puñado de críticas en redes sociales.

"La llamada, muy cortita", comenzaba Cayetano a los pies de la procesión. "Está 'levantá' va a pulso. Los suelo los zancos, y que no se vea subir", continúa en un vídeo que ha dado la vuelta en redes. A continuación, le dedica el momento a "dos hermanos nuestros que se querían y admiraban mucho, y que dieron su vida por la hermandad nuestra de Los Gitanos": "La duquesa Cayetana de Alba y Juan Manuel Martín, el mejor capataz que ha parido la Semana Santa de Sevilla. ¡Al cielo con él!", grita.

Pero más allá de sus comentadas palabras, lo que realmente destaca del discurso de Martinez de Irujo es su acento. Muchos se ha fijado en el que "imita" el acento de Andalucía. Y, como era de esperar, esto no ha sentado bien a muchos seguidores de X (antes Twitter). "Es más mesetario que Mahou", bromea uno de ellos.

"¿Pero por qué pone ese acento?", pregunta, sorprendido un internauta. "¿Pero de dónde ha salido ese pedazo de acento andaluz miarma? Luego en televisión tiene madrileño", critica otro internauta. "A mí los acentos de quita y pón, eso me pone enferma", comenta otra, en una publicación que ha alcanzado más de 286.000 visualizaciones.

Los miembros de la familia de Alba son grandes debotos de la hermandad de los Gitanos de Sevilla. Y, además, este año es un año especial: se cumplen 100 años del nacimiento de la duquesa, Cayetana de Alba, que, precisamente, fue enterrada por petición propia en el Santuario de los Gitanos de Sevilla.

Grandes ausencias

A pesar de que, durante los primeros actos de homenaje del centenario de la duquesa de Alba, los hermanos Martínez de Irujo han estado juntos, ilusionados y emocionados con su madre en el pensamiento, ha llamado la atención las significativas ausencias en esta 'Madrugá'. Porque ni Eugenia Martínez de Irujo, la pequeña de la casa, ni su marido Narcís Rebollo; ni su hija Cayetana Rivera, una habitual también de la Semana Santa, ni siquiera el duque de Alba, estuvieron esperando el paso a las puertas de Dueñas, como tantos años hizo doña Cayetana.