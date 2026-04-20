Charlize Theron revela que su madre mató a su padre en defensa propia: "Creo que nadie la tomó en serio"

Antes de llegar a la cima del éxito en el mundo del cine y de la moda, Charlize Theron no tuvo una historia fácil. La intérprete sudafricana que logró el Oscar por su desgarrador papel en Monster, vivió una infancia y adolescencia en la que conoció de primera mano la violencia de género por parte de su padre hacia ella y hacia su madre, algo que acabó con su madre disparando a su padre en defensa propia.

Theron se ha sincerado en una entrevista con The New York Times sobre este episodio, que tuvo lugar en 1991 cuando ella tenía 15 años. Según ha detallado la actriz, su padre tenía problemas con el alcohol y se mostraba violento con frecuencia, así que su padre se la llevó al cine y su padre se llevó la llave de la puerta de acero de la entrada de la casa para marcharse a beber a casa de su tío.

Entonces, Theron entró con prisas a casa de este familiar para ir al baño sin saludar a los asistentes, lo que enfureció a su padre. "Él lo interpretó como una falta de respeto por mi parte porque no me detuve a saludar a todos. En Sudáfrica, el respeto a los mayores es muy importante. Y él estaba furioso. Me decía: '¿Por qué no te detuviste? ¿Quién te crees que eres", recordó.

Tras ver este comportamiento, Theron se mostró tajante y le recomendó a su madre que se alejara de él. "Le dije 'Creo que deberías separarte', nunca pensé que esas palabras saldrían de mi boca", recordó la actriz en su charla. "Supe que algo malo iba a pasar. Ella también lo sabía", añadió.

Después de esto, su padre entró con un arma disparando en la casa, algo que, según recordó, no era tan infrecuente entonces en Sudáfrica. "Nuestro país estaba al borde de la guerra civil", aclaró sobre aquella época.

"Disparó a través de las puertas de acero para entrar, dejando muy claro que iba a matarnos. Su hermano también estaba con él. Sabíamos que era grave, así que cuando rompió la primera puerta, mi madre corrió a la caja fuerte a buscar su arma. Entró en mi habitación. Las dos estábamos sujetando la puerta con nuestros cuerpos porque no tenía cerradura. Y él simplemente retrocedió y empezó a disparar a través de la puerta", señaló.

Entonces, ellas vieron su intención clara, aunque recuerda la suerte que tuvieron: "Lo más increíble es que ni una sola bala nos alcanzó. Es una locura pensarlo así. Pero el mensaje era muy claro: te voy a matar esta noche".

"¿Crees que no puedo entrar por esta puerta? Ya verás. Voy a ir a la caja fuerte. Voy a buscar la escopeta...", rememoró sobre el comportamiento de su padre. "Él se dirigió a la caja fuerte, y mi madre abrió la puerta mientras el hermano seguía allí. El hermano corrió por el pasillo y ella disparó una bala que rebotó siete veces y le dio en la mano. Es algo inexplicable. Luego siguió a mi padre, que para entonces estaba abriendo la caja fuerte para sacar más armas... y le disparó", recordó sobre cómo su madre, en defensa propia, acabó matando a su padre.

No obstante, Theron recordó que esto no es algo aislado y que son muchas mujeres las que sufren este tipo de violencia por parte de sus parejas. "Desafortunadamente, esta no es una historia aisladas. Estas situaciones son frecuentes en muchos hogares. Las mujeres reciben un trato muy injusto, incluso en este país. Nadie toma en serio la situación en la que se encuentran. Y creo que nadie tomó en serio a mi madre", recordó en su entrevista.

Este traumático episodio marcó la vida de la actriz y también su carrera profesional, ya que Theron ha colaborado a lo largo de su carrera en varias iniciativas contra la violencia de género y ella misma ha denunciado el acoso sexual que ha vivido en la industria.

En 2008 fue nombrada Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres y en 2020 lanzó con la organización humanitaria CARE y la Entertainment Industry Foundation la campaña Together For Her, orientada a recaudar fondos y otros recursos a la lucha contra la violencia de género durante la pandemia del covid-19.