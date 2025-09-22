Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Chenoa es muy Chenoa para responder a qué es lo más impertinente que le han preguntado
La cantante vuelve a presentar 'Operación Triunfo'.

La cantante Chenoa, en una imagen de archivo.GTRES

La cantante Chenoa, que regresa a Operación Triunfo como presentadora de la nueva edición del talent en Primer Vídeo, es la protagonista de una entrevista este lunes en la contra de El Mundo en la que, fiel a su estilo, contesta a todos los temas sin tapujos.

La cantante, que ha cumplido 50 años, se muestra totalmente a favor de no esconder la edad y niega tener ninguna crisis asociada a esta cifra. "Soy una señora, me gusta porque me lo he ganado", dice orgullosa.

"Hago deporte cuatro veces por semana, levanto kilos que da gusto verme y aguanto una plancha de un minuto aunque sude como un perro. Como bien, me cuido y hago lo que puedo para vivir bien", destaca también la artista.

Chenoa también reclama la presencia de más mujeres en el prime time televisivo y responde a cuál es la pregunta más impertinente que le han hecho y qué contestó en ese momento de aprieto.

En vez de una pregunta, cita una "anécdota", una situación real que vivió en el pasado y que a día de hoy cuesta hasta imaginar. 

"Hace años se estilaba a la salida de los eventos que los fotógrafos te metieran la cámara bajo el vestido para sacarte las bragas", rememora en la charla.

"No sé cómo aguanté sin darles en la cabeza", agrega Chenoa, siendo muy Chenoa.

