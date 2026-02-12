En España ha abierto un bar que llama y mucho la atención a los británicos: "Fui la primera en la cola"

Es conocido como el '100 montaditos británico' y acaba de abrir su primera tienda en España, concretamente en el aeropuerto de Alicante (tras el control de seguridad, en la zona de embarque de vuelos internacionales no Schegen), uno de los destinos preferidos para los turistas del Reino Unido o Alemania.

Se trata de la cadena británica Wetherspoon, la cual cuenta con más de 800 locales repartidos por el Reino Unido y que hasta ahora solo contaba con presencia en el Reino Unido e Irlanda. El local escogido en España cuenta con cerca de 200 metros cuadrados, de los cuales 30 forman parte de la terraza cubierta.

"Si buscas un retrato de la Gran Bretaña moderna, un Wetherspoon antes del amanecer es un buen punto de partida", señala Cathy Adams en un artículo de The Times, quien no ha dudado en visitar el local para conocerlo de cerca.

La británica ha sido la primera clienta del local y en su artículo destaca tanto su oferta gastronómica, como los precios reducidos. "Las pintas a precio de ganga y los abundantes desayunos de la cadena de pubs ya se pueden disfrutar en el aeropuerto de Alicante", señala.

También habla de la distribución del local y el lugar escogido, así como de la terraza. "¿Primeras impresiones? Es pequeño. La mayoría de los restaurantes británicos e irlandeses Spoon se encuentran en grandes edificios antiguos, como antiguos teatros, bancos y cines", describe la misma, que a pesar de ello destaca la luminosidad del local, sus sillas tapizadas o las lámparas colgantes. "Las sillas están tapizadas en cuero verde y rojo, y algunas tienen elegantes respaldos de ratán, del tipo que encontrarás en un auténtico bar español", subraya.

Respecto a su menú, la británica afirma que es "enorme, con más de 70 opciones que abarcan desde el desayuno campestre hasta los bocadillos, desde hamburguesas hasta clásicos de pub". De hecho, se pueden encontrar desde gambas al ajillo, hasta huevos rotos, pasando por pizza de pepperoni o los 'fish and chips'. "Es como un trocito de casa en Alicante", exclama por su parte una mujer de Yorkshire.

Respecto al horario del local (que se ha apodado como Castell de Santa Barbara, en honor a uno de los monumentos más famosos de Alicante), según recogen desde AENA, se espera que lo adapte en función de la actividad del aeropuerto.