La asociación neonazi Núcleo Nacional ya tiene su partido político: uno de sus dirigentes registra Noviembre Nacional

Núcleo Nacional, la asociación ultraderechista que une a "franquistas, falangistas y nacionalsocialistas [nazis]" tiene ya su partido político. Tal y como ha adelantado Público y ha podido confirmar El HuffPost, uno de sus fundadores, Enrique Lemus Sánchez, inscribió el pasado 10 de febrero en el registro de formaciones políticas del Ministerio de Interior el partido Noviembre Nacional, de "ámbito territorial nacional".

El partido, que recoge el nombre de las movilizaciones que la extrema derecha organizó frente a la sede del PSOE en 2023, tiene su sede social en la vallisoletana calle Renedo, número 10, el mismo domicilio social de Núcleo Nacional y donde se encuentra también el Centro Social y Nacional El Alcázar, que ha albergado diferentes actos y encuentros de tinte neonazi. El local fue también sede del partido político ultraderechista Democracia Nacional, del que fue dirigente el propio Enrique Lemus.

La primera aparición pública de Núcleo Nacional se remonta al 14 de abril de 2024. Entonces, la asociación se presentó en el Espacio Ardemans de Madrid, sede de La Falange y un lugar conocido en la capital por organizar todo tipo de eventos de corte neonazi. Uno de los cabecillas, que responde al nombre de Iván y siempre aparece con un pasamontañas para tapar su rostro, dijo entonces que Núcleo Nacional nacía como una organización que aglutinase a "gente de ideas franquistas, falangistas" o "nacionalsocialistas [nazis]". En el acto habló también Enrique Lemus.

Hace unos meses, Núcleo Nacional presentó su sede en Madrid en un acto en el que participaron de nuevo Lemus, Iván e Isabel Peralta, activista neonazi y líder de la organización Bastión Frontal y a quien la Audiencia Provincial de Madrid condenó en 2025 a un año de prisión por llamar a la violencia contra las personas migrantes. En 2022, la policía alemana impidió la entrada de Peralta al país tras encontrar en su maleta una bandera nazi, cuya exhibición está prohibida en Alemania.

Los militantes de Núcleo Nacional, pese a que la asociación está siendo investigada por delitos de odio, nunca han dejado de ocultar sus posiciones antidemocráticas y nacionalsocialistas. No es raro que los vídeos propagandistas que mueven en redes sociales terminen casi siempre con el saludo nazi y el grito "¡arriba España!".

Hace unos días, los Mossos d'Esquadra detuvieron en Sant Boi de Llobregat a cuatro jóvenes militantes de Núcleo Nacional por un presunto delito de ocio tras hacer pintadas contra el islam, las personas migrantes y partidos políticos de izquierda.