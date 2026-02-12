Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La asociación neonazi Núcleo Nacional ya tiene su partido político: uno de sus dirigentes registra Noviembre Nacional
Política
Política

La asociación neonazi Núcleo Nacional ya tiene su partido político: uno de sus dirigentes registra Noviembre Nacional

Enrique Lemus, exdirigente de Democracia Nacional y ahora uno de los portavoces de Núcleo Nacional, registró el pasado 10 de febrero un partido político de ámbito territorial nacional cuyo símbolo es el mismo que el de la asociación de ultraderecha.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
Núcleo Nacional.

Núcleo Nacional, la asociación ultraderechista que une a "franquistas, falangistas y nacionalsocialistas [nazis]" tiene ya su partido político. Tal y como ha adelantado Público y ha podido confirmar El HuffPost, uno de sus fundadores, Enrique Lemus Sánchez, inscribió el pasado 10 de febrero en el registro de formaciones políticas del Ministerio de Interior el partido Noviembre Nacional, de "ámbito territorial nacional".

El partido, que recoge el nombre de las movilizaciones que la extrema derecha organizó frente a la sede del PSOE en 2023, tiene su sede social en la vallisoletana calle Renedo, número 10, el mismo domicilio social de Núcleo Nacional y donde se encuentra también el Centro Social y Nacional El Alcázar, que ha albergado diferentes actos y encuentros de tinte neonazi. El local fue también sede del partido político ultraderechista Democracia Nacional, del que fue dirigente el propio Enrique Lemus.

La primera aparición pública de Núcleo Nacional se remonta al 14 de abril de 2024. Entonces, la asociación se presentó en el Espacio Ardemans de Madrid, sede de La Falange y un lugar conocido en la capital por organizar todo tipo de eventos de corte neonazi. Uno de los cabecillas, que responde al nombre de Iván y siempre aparece con un pasamontañas para tapar su rostro, dijo entonces que Núcleo Nacional nacía como una organización que aglutinase a "gente de ideas franquistas, falangistas" o "nacionalsocialistas [nazis]". En el acto habló también Enrique Lemus.

Hace unos meses, Núcleo Nacional presentó su sede en Madrid en un acto en el que participaron de nuevo Lemus, Iván e Isabel Peralta, activista neonazi y líder de la organización Bastión Frontal y a quien la Audiencia Provincial de Madrid condenó en 2025 a un año de prisión por llamar a la violencia contra las personas migrantes. En 2022, la policía alemana impidió la entrada de Peralta al país tras encontrar en su maleta una bandera nazi, cuya exhibición está prohibida en Alemania.

Los militantes de Núcleo Nacional, pese a que la asociación está siendo investigada por delitos de odio, nunca han dejado de ocultar sus posiciones antidemocráticas y nacionalsocialistas. No es raro que los vídeos propagandistas que mueven en redes sociales terminen casi siempre con el saludo nazi y el grito "¡arriba España!".

Hace unos días, los Mossos d'Esquadra detuvieron en Sant Boi de Llobregat a cuatro jóvenes militantes de Núcleo Nacional por un presunto delito de ocio tras hacer pintadas contra el islam, las personas migrantes y partidos políticos de izquierda.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
MOSTRAR BIOGRAFíA

Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política