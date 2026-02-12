La constructiva reacción de Carlota Corredera a los insultos a Sarah Santaolalla en 'El Hormiguero': expone qué tendría que hacer Rosa Belmonte

Carlota Corredera ha sido una de las últimas televisivas en pronunciarse sobre lo ocurrido este martes en El Hormiguero. En el programa de Pablo Motos, la colaboradora Rosa Belmonte dijo de Sarah Santaolalla que si era "mitad tonta mitad tetas".

"Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en El Hormiguero. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", ha dicho en X la periodista, colaboradora habitual también de Onda Cero.

Las reacciones a las palabras de Belmonte no se han hecho esperar y han corrido como la pólvora por redes sociales. Una de las más sosegadas ha sido Carlota Corredera, que ha dejado un mensaje de lo más aplaudido por el tono conciliador.

La opinión de Carlota Corredera

"Ojalá Rosa Belmonte levantase el teléfono para disculparse con Sarah Santaolalla. Lo que sucedió en El Hormiguero me provoca una profunda tristeza. Una mujer refiriéndose a otra en los peores términos, rezumando un machismo intolerable", ha comentado la expresentadora de Sálvame.

"Por suerte, este país ya no mira para otro lado cuando nos llaman tontas y nos cosifican por nuestro escote en prime time. Ojalá que algún día las disculpas por atacar así a una mujer libre no se hagan con la boca pequeña y sin nombrarla", ha dicho de las palabras de Belmonte.

"Ayer vi a Sarah Santaolalla quebrarse en directo en Malas Lenguas. Es insoportable tanta presión incluso para las mujeres valientes como ella. No normalicemos la violencia mediática. Por favor. Te abrazo fuerte", ha sentenciado la presentadora.

El perdón de Pablo Motos

Pablo Motos, al igual que Rosa Belmonte, pidió perdón a Sarah Santaolalla pero sin mencionarla.

"Me vais a permitir, antes de empezar el programa, pida perdón por un comentario que hizo Rosa Belmonte en la tertulia", comentó al inicio del programa.

"A veces pasa que, a la velocidad del directo, estás pensando algo que no deberías haber dicho. Pero eso no quita que metimos la pata. Como no es el estilo de Rosa ni del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos para que no vuelva a suceder", zanjó.