Buscan a 10 voluntarios que permanezcan tumbados diez días a cambio de 5.000 euros

"Madre mía, qué cansancio. Y ahora a trabajar. Ojalá me pagaran por estar tumbado en la cama sin hacer nada", puede decir cualquier persona que ha pasado mala noche y le espera por delante una dura jornada. En ocasiones, los deseos se hacen realidad.

El Instituto de Medicina y Fisiología Espacial (Medes) de Toulouse ha lanzado una oferta en la que busca a diez voluntarios dispuestos a pasar diez días postrados en la cama para un nuevo estudio que simula la ingravidez. A cada uno de ellos se les ofrecerá una compensación de 5.000 euros.

Requisitos de la oferta

Para que el estudio coseche los resultados esperados, los participantes deben permanecer tumbados en la cama e ingerir un máximo de 250 calorías al día. Eso sí, no todo el mundo se puede apuntar a la oferta; hay que cumplir con estos requisitos:

Ser hombre

Tener entre 20 y 40 años

Gozar de un buen estado de salud y ser atlético

"Se realizarán misiones espaciales cada vez más largas y las cuestiones del metabolismo y la nutrición adquirirán cada vez más importancia", ha resaltado la responsable de proyectos e investigación clínica en Medes, Amandine Fabre.

El proyecto comenzará el próximo mes de junio. Las solicitudes se multiplican con el paso de los días. En una entrevista en BFMTV, Erwam, quien ya participó en una experiencia similar en 2023, en la que estuvo en cama durante 60 días, afirmó que quiere repetir.

La institución no es la única que ha llevado a cabo investigaciones de este tipo. En 2024, el Centro Aeroespacial Alemán buscó voluntarios para participar en un estudio en Colonia. El fin era saber cómo reaccionaba el cuerpo a 60 días de reposo absoluto en la cama a cambio de 18.000 euros.