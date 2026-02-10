Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Fallece el padre de David Bisbal a los 84 años
Fallece el padre de David Bisbal a los 84 años

El exboxeador, que padecía alzheimer, ha fallecido en su ciudad, Almería.

Mila Fernández
David Bisbal en una foto de archivo de junio de 2024.
David Bisbal en una foto de archivo de junio de 2024.

José Bisbal Carrillo, padre del cantante David Bisbal, ha fallecido este martes en su ciudad natal, Almería, a los 84 años, según confirma el diario La Voz de Almería. 

José Bisbal, quien fue un destacado boxeador, "el primer campeón de España de boxeo de Almería", como decía su hijo, había sido diagnosticado hace unos años de alzheimer y ha sido la enfermedad la que le ha ido apagando poco a poco. 

"Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería.

Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran", escribía el cantante en su Instagram para felicitarle por si último cumpleaños.

"Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería", recordaba echando de menos los tiempos previos a la enfermedad que le hizo perder la memoria.

"Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo", terminaba ese post, la última declaración pública de amor del cantante a su padre.

