Clara Lago revela la confusión que vivió con Penélope Cruz: "Saqué a la chabacana que llevo dentro"

La actriz Clara Lago ha sido una de las invitadas de este lunes en el programa de Cuatro Martínez y hermanos, donde los asistentes tienen que contar un momento "tierra trágame" en sus vidas.

La intérprete, para poner en contexto su anécdota, ha recordado que ella estudió interpretación y se dedicó a la actuación debido a su admiración a Penélope Cruz. Algo que la llevó también a hacer las pruebas para el papel de la hija de la actriz en Volver, que finalmente recayó en la intérprete Joana Cobo. "Hice tres pruebas para hacer de su hija", ha recordado y, durante ese proceso, contó con la broma de un familiar.

"Antes de las pruebas de Volver, tenía un tío que era el hermano de mi madre y me gastó una broma llamando al teléfono fijo de casa, haciéndose pasar por Pedro Almodóvar y ofreciéndome un papel para una película", ha detallado.

Volviendo tras la negativa en la cinta de Almodóvar, ha recordado que tres días después de la noticia falleció su tío abuelo, donde recibió una llamada de manos de su madre que le decía que era Penélope Cruz. Tras la broma recibida, Lago dijo: "A mí una vez sí, pero dos no".

"Saqué a la chabacana que llevo dentro y me cagué en los muertos de Penélope", ha recordado. "Le decía que no me vacilara, que no era gilipollas, porque pensaba que me estaban vacilando", ha añadido entre risas, con la risa incómoda de los otros invitados, Máximo Huerta y J.J Vaquero.

Ante su negativa, mientras Cruz seguía insistiendo que era ella, llamó al otro lado del teléfono a la también actriz Lola Dueñas, con la que Lago había hecho una película, a la que con solo decirle "Clarita, hija", la reconoció. "Todo se me cayó encima fue como 'mátame camión y déjame como un folio. Le pedí perdón en todos los idiomas y todas las veces que pude", ha concluido y ha bromeado con que después de esa ocasión siguió pidiéndole disculpas en encuentros posteriores.