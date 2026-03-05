"Diplomacia alemana": la excusa a la que se agarra el Gobierno de Alemania para capear el temporal por el silencio de Merz cuando Trump insultaba a España

Alemania se solidariza con España pero sin hacer ruido. La no reacción de Friedrich Merz mientras escuchaba a su lado las amenazas y ofensas de Trump al Gobierno español sigue causando revuelo. Si bien el propio canciller alemán mostró su respaldo personal horas después, su silencio público en la Casa Blanca ha llevado a una controversia entre Madrid y Berlín que ahora intenta arreglar el Ejecutivo teutón.

Lo ha hecho el ministro Exteriores, Johann Wadephul, justificando la postura de su presidente en la "diplomacia alemana" para evitar un espectáculo que, temen, podría haberse asemejado a la bronca entre Trump y Zelenski hace ahora un año en la Casa Blanca.

"El canciller dejó muy claro ayer que habló con Trump de todo este asunto a nivel personal y que consideró apropiado, de acuerdo con las normas de la diplomacia alemana, no hacerlo delante de las cámaras",ha reconocido el titular de Exteriores.

Promete Wadephul que "España siempre puede contar con la solidaridad europea y, por ende, con la alemana. En lo referente a las amenazas comerciales, no vamos a dejar que nos dividan".

El ministro de Exteriores ha querido recalcar que la Unión Europea se encuentra "completamente alineada" en su postura y en su respuesta de bloque a la guerra iniciada por la ofensiva estadounidense-israelí el pasado sábado contra Irán. "Está del todo claro que la UE se mantiene unida en este asunto", ha aclarado, antes de matizar que el bloque "está totalmente de acuerdo en la valoración de la amenaza iraní".

Dentro de la UE, el miembro del Gobierno alemán ha querido referirse, un tanto 'a la alemana' a las amenazas comerciales de Trump a España. Por ser el nuestro un país miembro de 'los Veintisiete', cualquier trato comercial debe pasar exclusivamente por Bruselas, que ya ha dejado claro que defenderá los intereses de cada país miembro. Al respecto, Johann Wadephul valora que la UE tiene "un mercado interior común que será defendido de forma conjunta en todo momento".

En un perfil no habitual en él, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, llegó a afear públicamente la inacción de Merz durante la bravata de Trump. Aunque en contactos diplomáticos ha reconocido el apoyo de Alemania, este miércoles Albares dejó caer su decepción con el presidente alemán, de quien llegó a decir que no es, precisamente, ni Merkel ni Scholz.

"Este Gobierno ha conocido a tres cancilleres, Angela Merkel, Olaf Scholz y Merz. No me imagino a los otros dos con una declaración así. Tampoco creo que sea el espíritu europeísta de su partido", apuntó Albares en la Cadena SER.